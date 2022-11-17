«Люди в шоковом состоянии»: Жителей Херсона решено эвакуировать еще дальше
Многим жителям Херсона, эвакуировавшимся по настоянию властей на левый берег Днепра, теперь придётся ехать ещё дальше. После отступления без боя российской армии в качестве угрозы причиной называется не гипотетическое затопление, а уже ежедневно ведущийся обстрел с высокого правого берега реки, отданного под контроль ВСУ.
Об этом в эфире канала НТС сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начиная от Каховки, Новой Каховки, Алешки, Голая Пристань – все эти населённые пункты расположены прямо у воды. Они попадают в так называемую 15-километровую полосу вдоль берега, которая может активно простреливаться с правого берега артиллерией, миномётами, ракетами точного попадания.
В общем, сейчас даже не так страшны удары РСЗО – ВСУ обстреливают все эти населённые пункты миномётами, попадая в жилые дома и во дворы. И сейчас там проводится дополнительная эвакуация, – пояснил Сальдо. – Мы говорим людям, что нужно уезжать дальше 15 км полосы, где не будет доставать ствольная артиллерия, и мы можем создать условия, чтобы люди жили нормально, а не под постоянными бомбёжками.
Хотя именно такой подход и построение тактики Вооружённых сил Украины говорит о том, что люди им до лампочки, им нужна выжженная территория, которая ничем не будет угрожать».
Из Херсона и правобережных населенных пунктов было эвакуировано 115 тысяч человек. Приблизительно столько же живёт в тех населённых пунктах, которые расположены в 15-километровой полосе. И теперь им вновь нужно переезжать.
«Нужно сказать откровенно: люди не привыкли к таким массовым переселениям, и если человек вынужден сняться из своего дома, своей квартиры и куда-то ехать, эта ситуация абсолютно нестандартная. Конечно, большая часть людей находится в шоковом состоянии. Нам нужны специалисты – психологи, врачи, которые работали бы с людьми, – подчеркнул Сальдо. – Нам нужна помощь в зимней одежде, мало что у людей осталось, многие выезжали налегке, многие верят, что скоро вернутся обратно в свои родные дома, пусть даже они будут разрушены, но все можно восстановить.
Поэтому у людей вещей и обуви очень мало, и я обращаюсь ко всем неравнодушным организациям, которых много в России – подумайте о том, чтобы в качестве гуманитарной помощи прислать нам предметы обихода, продовольствия у нас достаточно».
Под переселение в области готовят базы отдыха и пансионаты. Но они рассчитаны на летнее время пребывания и не обеспечены системой отопления.
«Нам предстоит серьезнейшая задача по перестройке, ремонту и приведению в состояние этих объектов. Они могут принять много людей, но их нужно перевести на работу в зимний период, и на это тоже нужны рабочие руки, – добавил Сальдо. – Мы надеемся на то, что российская армия не даст пройти украинским войскам дальше вглубь Херсонской области, и война останется на рубежах Днепра».
Писатель Герман Садулаев не скрывает разочарования происходящим.
«Мы сдаём целые, красивые, комфортные города. А если берём, то руины. Сравните Херсон, который мы сдали. И Северодонецк, который мы получили. Город-призрак. А такого города как Попасная на самом деле уже нет. И никогда больше не будет.
Украина оставляет за собой выжженную землю и руины.
Но мы обменяли Херсон не на Северодонецк даже, а на Павловку. Что там в Павловке? Есть ещё пара целых домов?
После сдачи Херсона под ударом оказался весь левый берег, до того вполне благополучный. Скадовск и другие города. Теперь Украина будет методично их обстреливать, уничтожать инфраструктуру, превращать в ад и руины, создавать гуманитарную катастрофу. Докладывают, что укроп не жалеет хаймарсов чтобы тупо сжигать фермы и склады продовольствия на нашем Запорожье.
Зато мы калибрами вынесли трансформаторную будку и в одном районе Киева на пару часов отключили свет. Ну, ок.
А что там про удар по генштабу ВСУ? Он был или его таки не было?».
Спасибо!
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