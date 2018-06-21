21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Люди второго сорта: С переселенцев из Донбасса в больницах Киева требуют в 2 раза больше денег

С переселенцев из Донбасса требуют в два раза больше денег за операцию в больницах Киева, чем с так называемых бойцов АТО или жителей украинской столицы.

Такое заявление во время круглого стола «Политические и гражданские права и свободы в Украине» сделал вынужденный переселенец из Донецка, правозащитник Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что ООН не замечает проблемы дискриминации переселенцев из Донбасса на территории Украины.

«Это вопиюще. Не любит ООН слово «дискриминация», но как по-другому, если в палату кладут двух людей с одинаковыми диагнозами, допустим ранение, группа инвалидности совпадает и все показатели. Переселенец, пострадалец или человек с одной группой инвалидности и участник «АТО». Ребята молодцы, участники «АТО», молодёжь умеет нормально себя защищать, а эти люди не могут. Короче так, два человека, рядом койки, с одного берут деньги, тут не берут деньги, там предъявляют – платите. И платите, причем мы переселенцы, в два раза больше, чем житель Киева», – рассказал Мирошниченко.

«Это не нарушение права? Это не дискриминация, скажите?», – негодует правозащитник.