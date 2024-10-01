Люди выгорают, сохранять боеспособность невозможно – комбат ВСУ

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские солдаты, которые находятся непосредственно на передовой, не выносят текущей интенсивности боевых действий и теряют силы.

Об этом в эфире «Украинской правды» заявил командир батальона 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты, которые находятся непосредственно на передовой, не выносят текущей интенсивности боевых действий и...

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По мнению Гнездилова, отдыха, который им полагается, не хватает на то, чтобы восстановиться и нести службу.

«Человек, который имеет в год два отпуска по 15 суток, и может получить в лучшем случае 10 суток по семейным обстоятельствам, не вывезет. Он не вытащит никогда. Человек выгорает. То есть это график, при котором невозможно, чтобы солдат сохранял боеспособность и его КПД был на высоком уровне.

Оно так не работает – мы можем законы принимать, мы можем с этими людьми что угодно делать, а оно не работает. Люди выгорают, люди работают на износ, это труд тяжелый», – заявил Гнездилов.

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