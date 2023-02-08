Люди вышли на массовые протесты против повышения пенсионного возраста

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Во всех регионах Франции под лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста» 7 февраля прошло более 200 митингов и шествий. Кроме того, снова бастовали железные дороги, общественный транспорт в Париже и крупнейших городах, работники энергетической отрасли и нефтепереработки.

Третий всеобщий день протеста был приурочен к началу рассмотрения в парламенте непопулярной реформы, против которой выступает большинство оппозиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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19 и 31 января в манифестациях против пенсионной реформы по всей стране принимали участие от 1,1 – 1,3 миллиона (по данным полиции) до более чем 2 – 2,5 миллионов человек (по оценке организаторов).

Все восемь ведущих профсоюзов Франции, которые выступили единым фронтом против реформы президента Эмманюэля Макрона, заявляют, что по своей массовости протестные шествия стали беспрецедентными за последние три десятка лет.

Сравнимый масштаб был у уличных акций в 2010 году, когда во время президентства Николя Саркози французы протестовали против повышения пенсионного возраста с 60 до 62 лет.

7 февраля, в третий день общенационального протеста против непопулярной реформы, профсоюзы снова наметили по всей стране более 200 митингов и шествий. Маршрут главной демонстрации страны в Париже был проложен от знаменитой Оперы Гарнье до площади Бастилии. Кроме того, во Франции опять прошли массовые забастовки.

В первых рядах бастующих традиционно – французские железнодорожники. Забастовка снова нарушила движение общественного транспорта в Париже и столичном регионе. К стачечному движению присоединились энергетики и нефтяники. Предупреждение о забастовке 7 февраля было объявлено во французских школах и государственных органах.

В Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, где у президента Макрона нет абсолютного большинства, почти все оппозиционные партии решительно выступают против реформы.

Первый день дебатов 6 февраля оппозиция начала процедурные баталии, поставив на голосование резолюцию об отклонении реформы в целом и о вынесении вопроса о пенсионном возрасте на референдум, но оба предложения не набрали большинства голосов. К тексту спорного законопроекта подано 20 тысяч поправок, чтобы максимально затормозить прохождение реформы.

Правительство Франции заняло непреклонную позицию: реформа «необходима» для спасения солидарной пенсионной системы от структурного дефицита в будущем, главная мера – повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет – «обсуждению не подлежит», альтернативы этому нет – «или реформа, или банкротство» пенсионной системы.

Местные комментаторы отмечают, что если Макрону удастся продавить это решение через Национальное собрание, оно без проблем будет утверждено в Сенате (верхней палате парламента) Франции, а у президента страны будут развязаны руки для принятия других непопулярных в стране решений – в частности, поставок танков и боевых самолётов Киеву.