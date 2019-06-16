16.06.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Экология
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Люди вышли на протесты в тылу украинской армии

Жители подконтрольной украинским военным Константиновки вышли на акцию протеста, обвинив ВСУ в создании проблем с водоснабжением города.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что обстрелы украинскими силовиками объектов, обеспечивающих подачу воды по обе стороны фронта, угрожают экологической катастрофой не только жителям ДНР, но и всего Донбасса.

«Длительное отсутствие водоснабжения вынудило жителей подконтрольного Украине населённого пункта Константиновка выйти на акцию протеста, которую зафиксировала в своём отчёте миссия ОБСЕ.

Примечательно, что данная акция стала лишь первым проявлением растущего социального напряжения среди жителей прифронтовых районов Украины, которые как никто осознают виновность украинских силовиков в своих несчастьях», – рассказал Эдуард Басурин.

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