Люди вышли на протесты в тылу украинской армии
Жители подконтрольной украинским военным Константиновки вышли на акцию протеста, обвинив ВСУ в создании проблем с водоснабжением города.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он напомнил, что обстрелы украинскими силовиками объектов, обеспечивающих подачу воды по обе стороны фронта, угрожают экологической катастрофой не только жителям ДНР, но и всего Донбасса.
«Длительное отсутствие водоснабжения вынудило жителей подконтрольного Украине населённого пункта Константиновка выйти на акцию протеста, которую зафиксировала в своём отчёте миссия ОБСЕ.
Примечательно, что данная акция стала лишь первым проявлением растущего социального напряжения среди жителей прифронтовых районов Украины, которые как никто осознают виновность украинских силовиков в своих несчастьях», – рассказал Эдуард Басурин.
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