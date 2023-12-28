«Люди заканчиваются»: на Украине анонсируют усиление мобилизации и рост цен

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 14:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 567
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинцам нужно быть готовыми к тому, что им еще больше увеличат налоги и тарифы, чтобы платить зарплаты и пенсии.

Об этом в эфире 24 канала заявил беглый крымский журналист Павел Казарин, обслуживающий теперь интересы антироссийской пропаганды и мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам нужно быть готовыми к тому, что им еще больше увеличат налоги и тарифы,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Нужно быть готовыми, что, во-первых, украинская армия будет нуждаться в новых мобилизованных, потому что люди заканчиваются. А во-вторых, нужно быть готовыми, к тому что, если Запад решит ограничить свою финансовую помощь, например, украинскому бюджету, то, возможно, будут увеличиваться тарифы, налоги просто потому, что украинскому государству нужно будет искать деньги на то, чтобы платить зарплаты бюджетникам, пенсии пенсионерам.

Сейчас оно платит это за счет финансовой помощи Соединенных Штатов и Евросоюза, а если они решат немного ограничить свое финансовое участие в наших делах, тогда будут искать деньги внутри страны», – заявил Казарин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть