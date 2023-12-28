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Украинцам нужно быть готовыми к тому, что им еще больше увеличат налоги и тарифы, чтобы платить зарплаты и пенсии.

Об этом в эфире 24 канала заявил беглый крымский журналист Павел Казарин, обслуживающий теперь интересы антироссийской пропаганды и мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно быть готовыми, что, во-первых, украинская армия будет нуждаться в новых мобилизованных, потому что люди заканчиваются. А во-вторых, нужно быть готовыми, к тому что, если Запад решит ограничить свою финансовую помощь, например, украинскому бюджету, то, возможно, будут увеличиваться тарифы, налоги просто потому, что украинскому государству нужно будет искать деньги на то, чтобы платить зарплаты бюджетникам, пенсии пенсионерам. Сейчас оно платит это за счет финансовой помощи Соединенных Штатов и Евросоюза, а если они решат немного ограничить свое финансовое участие в наших делах, тогда будут искать деньги внутри страны», – заявил Казарин.