Люди Зеленского проходят путь предательства Кучмы

16.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В украинский парламент зашли люди, которые были воспитаны на русской культуре, но теперь они начнут от нее отрекаться.

Об этом в интервью, опубликованном киевским журналом «Новое время», заявил глава фракции «Голос» в Верховной раде, бывший заместитель главного редактора еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин, давая оценку депутатам от президентской фракции «Слуга народа».

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«Они присматриваются, у меня такое ощущение – я могу ошибаться, – что часть людей, которые зашли в Верховную Раду, проходят путь Леонида Кучмы, когда он стал президентом. Путь человека, который был воспитан на русской культуре, который избрался президентом за счет восточного пророссийски настроенного электората, человека, который был сторонником достаточно плотной дружбы, я бы это назвал так, с Москвой. После того как он стал президентом государства, осознал всю глубину проблем, стоящих перед ним, он начал меняться прямо на глазах. Я думаю, многих ждет такая же эволюция», – считает Рахманин.

Напомним, что в 1994 году Леонид Кучма победил на выборах президента, выступая под лозунгами придания русскому языку государственного статуса и укрепления связей с Россией.