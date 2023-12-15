«Людям нужно метро»: партия Порошенко выступила против бюджета войны

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Местные власти Украины не должны выделять деньги на военные нужды страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Киевсовета заявил глава фракции «Европейская солидарность» Владимир Прокопив.

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«Возможно, некоторые коллеги за четыре года депутатства не поняли, в каком зале они находятся и требуют в городе бюджет войны. В городе принимается киевский городской бюджет. Бюджет войны должен в государстве быть. Там не должно быть бюджета на сериалы, на шоу, на телемарафон и что-то другое. Там должен быть бюджет войны. Тут должен быть бюджет, чтобы в городе было метро, чтобы у людей была горячая и холодная вода, отопление», – сказал представитель партии, которую возглавляет один из главных оппонентов действующего режима экс-президент Петр Порошенко.

Он призвал вспомнить, как прошлой зимой в Киеве были проблемы с электроэнергией.

«И наши коммунальщики под ракетами крутили провода? Забыли об этом?! Вы хотите здесь бюджет войны? Государственный бюджет сделайте бюджетом войны, а города должны жить своей жизнью», – потребовал Прокопив.

Это выступление возмутило депутата от правящей партии «Слуга народа Ксению Семенову.

«Воюйте-воюйте, киевляне. Лечите раненых. Хороните погибших. Объясните людям без ног, как жить. Сбрасывайтесь на дроны. Ваши налоги пойдут на развязки, мост на дачи и дорогу через Экопарк Осокорки. Сегодня мне до слез стыдно сидеть в этом зале», – написала она в своем тг-канале.

Напомним, что от местных властей действующий режим требует по максимуму отправлять деньги на военные нужды. Для оказания давления по всей стране у местных советов были организованы проплаченные акции под лозунгами «Нам нужны дроны, а не дороги», «Дайте денег на ВСУ, а не на плитку» и так далее.