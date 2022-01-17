«Люся» Зеленского Арестович уволился с должности советника Ермака

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Новости Украины

Алексей Арестович, получивший известность благодаря скандальным и зачастую абсурдным заявлениям, уволился с должности советника главы Офиса президента Владимира Зеленского и по совместительству спикера украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу.

Арестович подтвердил СМИ свое увольнение спустя несколько дней после вышедшего интервью, в котором он неожиданно обвинил Владимира Зеленского в том, что тот «забронзовел», избегает выступлений «не под запись», а просто перед живыми людьми, хотя в свое время именно это принесло комику победу на президентских выборах.

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Увольнение Арестовича со злорадством комментируют в лагере Петра Порошенко. Политтехнолог Тарас Березовец изучил выступления Арестовича и обратил внимание, что все последние недели, до внезапного выпада в адрес Зеленского, он избегал политических тем и записывал блоги об искусстве и т.п.

«Судя по всему, «Люся» Арестович снят с содержания в офисе президента. Причём мы можем даже назвать конкретную дату. Последний пост на политическую тему с критикой оппонентов Зеленского датирован ещё 30 ноября 2021 года. После это сплошная пурга о чем угодно, кроме Украины», – обращает внимание Березовец.

Ещё один наёмный политтехнолог Порошенко – Алексей Голобуцкий объясняет, чем был полезен Арестович для власти.

«Чем был добр и удобен Арестович? Он был настолько токсичен, что мог без всякого ущерба для репутации озвучивать любые тезисы, даже совершенно дикие», – напоминает Голобуцкий.

Теперь же «дикие тезисы», похоже, будут озвучиваться уже не в интересах Зеленского.

«Ряды критиков власти пополнились содержательным спикером», – прогнозирует киевская журналистка Светлана Крюкова.

«Вовремя предать – значит предвидеть. Крысы бегут с тонущего корабля Руины», – считает Владимир Рогов, бывший лидер запорожского Антимайдана.