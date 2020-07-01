01.07.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Оппозиция, Политика, Россия
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Лже-Чичваркин уговорил звезду «Дома-2» снять ролик против Конституции Путина за 10 тысяч евро


Звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня стала жертвой розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ей, представившись сбежавшим в Лондон бизнесменом-либералом Евгением Чичваркиным, и предложили 10 тысяч евро за ролик в «Инстаграм» с критикой референдума за внесение поправок в Конституцию РФ.

Боня заявила лже-Чичваркину, что готова получить деньги после того, как снимет ролик, а затем отправит его в Лондон для согласования. «Бизнесмен» план одобрил, а заодно пригласил звезду в Лондон – угоститься вином и «оценить его хорошую постель». Звезда «Инстаграма» приглашение приняла.

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В итоге Боня выслала пранкерам черновик ролика, где, в частности, ругает «подачки» от власти, требуя увеличить выплаты с 10 до 150 тысяч рублей, а также «продажных блогеров», присоединившихся к агитации за голосование по поправкам в Конституцию.

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