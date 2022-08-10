Лже-Кличко подговорил западного политика помочь нападению голых украинцев с фекалиями на генерала НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда был готов поддержать украинскую акцию на саммите НАТО в июне, в ходе которой голые участники должны были испачкать фекалиями командование Альянса. Акцию якобы готовил и собирался возглавить посол Украины в Испании.

О том, что такой перфоманс готовится, мэру испанской столицы рассказали российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), позвонившие ему от лица мэра Киева Виталия Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ваш посол очень смелый. Вероятно это самая лучшая метафора, чтобы показать народу, что в настоящее время происходит на Украине. Я согласен с вами в том, что Украина осталась голая. Очень важно напомнить людям, что война продолжается каждый день. Будет непростительно не сделать этого. Этот перформанс покажет людям реальную ситуацию на Украине и вызовет сильный отклик во всем мире. Мы обсудим с послом различные способы поддержки такого перформанса со стороны мэрии Мадрида», – сказал Мартинес-Альмейда.

Сам он принять участие в замечательной акции отказался, поскольку «не уверен в своей фигуре».

«Кличко» предложил собеседнику провести также в Мадриде гей-фестиваль имени Степана Бандеры.

«А, Бандера. Икона гей-сообщества на Украине? Он будет здесь, в Мадриде?» – поинтересовался Мартинес-Альмейда.

Когда он узнал, что Бандера уже умер, он расстроился и принес «Кличко» соболезнования.