Лже-Кличко подговорил западного политика помочь нападению голых украинцев с фекалиями на генерала НАТО

10.08.2022  14:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Д.Б., Дзен, НАТО, Скандал, Украина
Новости Украины

Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда был готов поддержать украинскую акцию на саммите НАТО в июне, в ходе которой голые участники должны были испачкать фекалиями командование Альянса. Акцию якобы готовил и собирался возглавить посол Украины в Испании.

О том, что такой перфоманс готовится, мэру испанской столицы рассказали  российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), позвонившие ему от лица мэра Киева Виталия Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ваш посол очень смелый. Вероятно это самая лучшая метафора, чтобы показать народу, что в настоящее время происходит на Украине. Я согласен с вами в том, что Украина осталась голая.  Очень важно напомнить людям, что война продолжается каждый день. Будет непростительно не сделать этого. Этот перформанс покажет людям реальную ситуацию на Украине и вызовет сильный отклик во всем мире. Мы обсудим с послом различные способы поддержки такого перформанса со стороны мэрии Мадрида», – сказал Мартинес-Альмейда.

Сам он принять участие в замечательной акции отказался, поскольку «не уверен в своей фигуре».

«Кличко» предложил собеседнику провести также в Мадриде гей-фестиваль имени Степана Бандеры.

«А, Бандера. Икона гей-сообщества на Украине? Он будет здесь, в Мадриде?» – поинтересовался Мартинес-Альмейда.

Когда он узнал, что Бандера уже умер, он расстроился и принес «Кличко» соболезнования.

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