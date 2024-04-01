Лже-надсмотрщик от Запада пытается взять под контроль избирательную систему всей Боснии

Алексей Топоров.  
01.04.2024 23:29
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Босния, Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Республика Сербская, Россия, Скандал


Так называемый «верховный представитель» по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт ввел поправки в местный Закон о выборах, переподчинив избирательные комиссии Республики Сербской – ЦИК БиГ.

Однако боснийские сербы игнорируют это законотворчество, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемый «верховный представитель» по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт ввел поправки в местный...

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Согласно поправкам Шмидта, избирательная система Республики Сербской полностью переходит под контроль недружественного сербам бошнякского Сараево. ЦИК БиГ будет решать сколько денег из бюджета выделять на тот или иной избирком, назначать председателей избирательных комиссий и их заместителей, отбирать и обучать наблюдателей и членов ИК.

«Таким образом, они смогут влиять на выборы и смогут контролировать, кто, сколько голосов и каким образом получит. Если они не будут послушны ЦИК, если не будут «работать как надо», в следующий раз ЦИК снимет их с этих должностей», – утверждает член Республиканской избирательной комиссии Республики Сербской Александр Радета.

При этом в Республике Сербской заявили, что не будут подчиняться поправкам нелегитимного Шмидта, чья кандидатура в свое время не прошла положенную процедуру согласования в Совбезе ООН.

«Америка, Великобритания и Германия имеют свой собственный взгляд на БиГ, который является антидейтонским и антиконституционным, и никто в Республике Сербской не допустит, чтобы такая колониальная перспектива БиГ стала реальностью.

Они грозят не только санкциями, но и военными действиями с целью нагнетания напряженности, чтобы глубоко вселить в народ страх, что США снова покажут свою мощь, если мы не «исправимся»…

Республика Сербская даст ответы на все нападения и угрозы…. Вместе с Сербией мы найдем способ защитить сербский народ», – прокомментировал ситуацию президент РС Милорад Додик.

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