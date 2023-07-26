Лже-одессит Гайдай собрался добить Одессу дополнительными системами ПВО

Сейчас одесситами мнят себя кто угодно. Вещают от их имени. И только самим одесситам в этом праве отказано.

Так, очередной «одессит» (оказалось, только учился в местных в вузах), политолог, в прошлом российский, а ныне украинский Сергей Гайдай дал интервью еще одному перебежчику Евгению Киселеву.

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И говорили они, соответственно, об Одессе. Об ужасных разрушениях, которые, само собой, причинили русские ракеты, «добили до конца тех, кто считал Одессу русским городом».

Для начала Гайдай сравнил Одессу с символами, «отобранными у украинцев — списком, который будет предъявлен россиянам» — среди которых упомянул херсонские арбузы, таврическую черешню и… разрушенный одесский центр. Потому что «планы России, этого крокодила, который схватил нас за ногу, следующие — передохнУть и начать нас жрать дальше».

И далее, на протяжении беседы, манкурты решали, «как защитить Южную Пальмиру от крокодила».

«Обращаться нужно к чиновничьему классу, к правящему классу, в том числе к местной власти, — считает Гайдай. — Одесса — это еще одна иллюстрация того, на что надо тратить деньги, которые, как ни странно, наполняют бюджеты наших городов. Не на перекладывание асфальта, не на закупку часов для отличившихся чиновников горадминистраций, не на, извините, фонтаны и прочую лабуду. Все музеи, фильмы, асфальт на дорогах идут на хрен! Это грабеж и идиотизм. Приоритет номер один для мирной жизни — это средства ПВО».

Для мирной жизни…

«В Одессу прилетело, в отличие от Киева. Здесь я чувствую свою вину, потому что Киев ПВО закрыли, а Одессе этого было явно недостаточно, — продолжал нагнетать Гайдай. — Нам нужно, если не дают, то покупать ПВО. На те деньги, которые нам достаются, и которые, чиновники почему-то считают, надо тратить на всякую гуманитарку и прочую фигню, с которой они привыкли свои откаты получать».

Вместе с Киселевым они пришли к выводу, что средства ПВО должны закупаться из городских бюджетов.

«Какие там есть деньги, трудно себе представить! — со знанием дела вещал политолог. — Для меня было страшным откровением узнать, что существует городская администрация Мариуполя — в Украине! — где есть три миллиарда гривен городского бюджета, в виде прочих есть расход на закупку техники для трамвайно-троллейбусного депо. Есть администрация Бахмута, города, который отсутствует, и там тоже есть средства… А можно эти три миллиарда гривен употребить хотя бы на один комплекс для Одессы, пусть не Patriot, но есть куча других комплексов, которые можно купить у наших союзников».

Киселев, как институтка, закатывал глаза и все лопотал:

«То есть в бюджет 2023 года заложены деньги для поддержания городского хозяйства в тех городах, которые находятся… э-э-э… под временной российской оккупацией? Ай-ай-ай». «А может не время заниматься достройкой музея голодомора? Ой-ой-ой». (срочно на «Миротворец»!).

А Гайдай не унимался:

«Где ПВО над Одессой?! Нет денег на нее?! А есть деньги – на другое?! Зачем Мариуполю, который под оккупацией, деньги? Зачем вообще бюджет администрации Бахмута? Может, эти средства саккумулировать для укрепления ПВО Одессы, которой недостаточно?..».

От себя же хочется добавить: хотелось, чтобы пауки в банке сами передушили друг друга — и Киселева на предмет отрицания голодомора вздрючили, и в бюджетах не существующих на Украине Бахмута и Мариуполя покопались — главное, чтобы до укрепления Одессы системами ПВО не дошло.

Да, с точки зрения Гайдая, противовоздушная оборона в Одессе хилая. И, тем не менее, местные тг-каналы не перестают публиковать видео, на котором она очень удачно пикирует на жилые дома и памятники. Так, что от центра города уже почти ничего не осталось. А если гайдаи с киселевыми догавкаются до того, что его «укрепят» еще и зенитными комплексами, то от него вообще ничего не останется.