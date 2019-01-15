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15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Общество, Политика, Религия, Россия, Украина
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Лжемиротворцы пять лет кормили волков конфетами: русский священник о ситуации на Украине

На Украине начался “отжим” храмов канонической Церкви в пользу раскольников. И этот процесс не остановить без решительных действий российской власти, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал на своем телеграмм-канале “Православная политика” протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, комментируя вчерашний захват праворадикальными боевиками из ВО “Свобода” Свято-Николаевского храма канонической Украинской православной церкви в селе Ворсовка Житомирской области, о котором сообщил местный протоиерей УПЦ Павел Линник.

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“Началось то, о чем я давно предупреждал: храмы в украинских селах «отжимают» местные управленцы и экстремистские организации . А на «общенациональном» уровне придумываются квазиюридические уловки для «перетаскивания» церковных зданий в «СЦУ», пишет Чаплин.

Прогноз протоиерея неутешителен:

“Захват двух древних лавр и сотен храмов – увы, вопрос времени”, – добавляет он.

“Конечно, это «государственный» террор. Но виновны не только те, кто его осуществляет или поддерживает. Виновны и церковно-бюрократические лжемиротворцы, которые пять лет пытались кормить волков конфетами”, – считает протоиерей РПЦ.

По его словам, “один из главных виновников – российская власть, которая имела и сейчас имеет все возможности остановить необандеровский режим, но не делает этого, боясь Запада”.

Чаплин приводит в пример российским властям возможную реакцию Израиля на аналогичные украинским действия в отношении синагог.

“Вот представим себе, что бы сделал Израиль, если бы где-то начали «отжимать» синагоги и передавать их неонацистам. Никакой торговли не было бы с таким государством. Виновные уничтожались бы или арестовывались в любой точке мира. А мы слышим лишь какие-то бабские вопли «солидных» мужиков в телеэфире и бесконечные предупреждения, которые давно никого ни о чем не предупреждают”, – заключает протоиерей РПЦ.

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