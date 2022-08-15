Лжеодесситы против Пушкина, Толстого и Горького

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Сюр — это когда стоишь возле памятника Горькому в одноименном парке и наблюдаешь за ним кинотеатр «Москва» с экстренно выдранными буквами названия.

В документах еще «Москва», но лицезреть такого не положено, а то директора на ближайшей березе повесят. Но ты не веришь своим глазам и лишь думаешь — как у патриотов еще руки не дошли до того Горького? А они — бац! — и доходят. 2022, Одесса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Да, некие общественники обратились с письмом к премьер-министр Денису Шмыгалю, министру культуры Александру Ткаченко и главе Одесской военно-гражданской администрации айдаровцу Максиму Марченко с требованием демонтировать памятники Горькому, Толстому и Пушкину. Замечу, что последний был воздвигнут в 1889 году на средства, пожертвованные самими одесситами. И это одна из основополагающих легенд Одессы.

Каменная глыба с изображением Льва Толстого находится на площади его имени, то есть это и ее в Калыну-Волыну переименовать? Ну и бюст Горького в одноименном парке…

Из письма общественников:

«…признать необходимым устранение из публичного пространства памятников, посвященных лицам, принимавшим активное участие в реализации и пропаганде российской имперской тоталитарной политики, а также преследовании борцов за независимость Украины, или лицам, которые мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой, и сегодня используются российской пропагандой для распространения собственных нарративов».

М-да, это ж надо было такой многоэтажной чуши нагородить… Также в своем обращении общественники ссылаются на рекомендации Экспертного совета по преодолению последствий русификации при Минкульте. И заметьте, что этот рассадник паразитов финансируется во время войны и при убитой экономике, когда люди по-настоящему нужных профессий массово теряют работу. Но вернемся к паразитам.

Так вот, если уж они на довольствии, то должны быть скрупулезны и последовательны. То есть «экспертно рекомендовать» снести также памятники Шевченко, которого «проклятый тоталитарный совок» воспел и мифологизировал как никого иного.

А также припомнить Кобзарю всея Вселенной тесную дружбу с русскими литераторами и художниками, выкупившими его из крепостничества, учебу в Санкт-Петербургской академии художеств, роспись Большого театра и даже смерть в Санкт-Петербурге.

А то ведь нечестно как-то — ведь Пушкин, Толстой, Горький, напротив, пороки своего Отечества вскрывали, а Шевченко же к России тяготел. И, кстати, при «проклятом совке» его творчество изучали не только дети УССР, но и дети всего Советского Союза. И, да, с памятниками Гоголю тоже все не так однозначно.

Но теперь про самих общественников, покусившихся на символы Одессы. Итак, читаем: некие общественные организации «Объединение добровольцев Одесщины», «Центр муниципальных инициатив», «Зеленый лист». Кто такие, чьи холопы, откуда?

Дело в том, что как-то шебуршащиеся «рога и копыта» — соросовские, волонтерские, ЛГБТшные — так или иначе все равно на слуху. А эти «зеленые глисты»?.. Возникли из ниоткуда и неизвестны ничем. Складывается впечатление, что специально под борьбу с памятниками они и были созданы.

О петиции, одобренной Зеленским, по сносу памятника основательнице Одессы Екатерине II, писано-переписано. На очереди Суворов. Список из нескольких сотен улиц, которые готовят к переименованию, также ждет своего часа.

Массовое увольнение учителей русского языка при острой нехватке школьных кадров — все это нереальные реалии. Но добраться даже до жившего «в Одессе пыльной» Пушкина — это очередное дно дна. В связи с чем вопрос — так кто объявил войну Одессе, как не Украина?