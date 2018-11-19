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19.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Религия, Украина, Церковь
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Лжепатриарх Филарет шантажирует своих подельников

Против кандидатуры лидера украинских раскольников из так называемого “киевского патриархата” Михаила Денисенко на должность главы создаваемой на Украине под эгидой константинопольского патриарха церкви  выступают и президент Порошенко, и патриарх Варфоломей.

Об этом пишет “Российская газета”, отмечающая, что архиереев канонической УПЦ, не поддерживающих автокефалию, начинают запугивать СБУ и националисты.

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Тем не менее, ЕППУЦ и получение ею “томоса” от Константинопольского патриархата снова откладывается.

“Обнародованную ранее украинскими СМИ дату “объединительного собора” – 22 ноября – вчера снова опроверг киевский лжепатриарх Филарет, не оставляющий попыток возглавить ЕППУЦ. Сегодня против его кандидатуры выступают все заинтересованные лица – от Порошенко до константинопольского патриарха Варфоломея. Но Филарет, понимающий, что без него объединительный собор не состоится, продолжает шантажировать подельников”, – пишет издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Филарет остался в дураках вместе с Фирташем и Коломойским.

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