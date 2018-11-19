Лжепатриарх Филарет шантажирует своих подельников

19.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Против кандидатуры лидера украинских раскольников из так называемого “киевского патриархата” Михаила Денисенко на должность главы создаваемой на Украине под эгидой константинопольского патриарха церкви выступают и президент Порошенко, и патриарх Варфоломей.

Об этом пишет “Российская газета”, отмечающая, что архиереев канонической УПЦ, не поддерживающих автокефалию, начинают запугивать СБУ и националисты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Тем не менее, ЕППУЦ и получение ею “томоса” от Константинопольского патриархата снова откладывается.

“Обнародованную ранее украинскими СМИ дату “объединительного собора” – 22 ноября – вчера снова опроверг киевский лжепатриарх Филарет, не оставляющий попыток возглавить ЕППУЦ. Сегодня против его кандидатуры выступают все заинтересованные лица – от Порошенко до константинопольского патриарха Варфоломея. Но Филарет, понимающий, что без него объединительный собор не состоится, продолжает шантажировать подельников”, – пишет издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Филарет остался в дураках вместе с Фирташем и Коломойским.

Читайте также: дедуля Филарет хоронит автокефальный проект Фанара.