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В Одессе продолжаются пляски на руинах Спасо-Преображенского собора, по которому 23 июля, во время ракетной атаки РФ на портовую инфраструктуру, сработала украинская ПВО.

Периодически на фоне разрушенных иконостасов бродят мэр с гауляйтером, изливая слезы перед представителями ЮНЕСКО. Даже Зеленский успел записать из собора очередное обращение к нации, чтобы весь мир видел, что «натворили русские орки».

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Зато никто из власть предержащих до сих пор не прокомментировал позорный факт, всплывший во время разбора завалов. Оказалось, собор был построен и отделан дешевыми материалами — силикат, гипсокартон, пластик — и неизвестно еще, выстоял бы, например, при сильном землетрясении. Что уж говорить о периодически сносящей части города противовоздушной обороне…

Для Одессы ситуация не новая — купидоны в известном на весь мир оперном театре отделаны грошовой бронзовой краской с рынка, хотя на его реставрацию собирала вся Одесса.

Ну а историю с пластиковой бутылкой внутри головы гипсовой статуи на фасаде восстановленного за миллионы Дома Руссова тоже помнят «не только лишь все».

Но вернемся к главному православному храму Одессы. Первоначально Спасо-Преображенский кафедральный собор был заложен в 1794 году, а в 1936-м разрушен «как не представляющий архитектурной ценности». А с 1996-го по 2010-й вновь строился на прежнем месте. Тогда же, в 2010-м, после завершения работ, был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Так что вопрос не в том, что храм является дешевым новоделом (для православных он имеет не денежную ценность), его восстановили по оригинальным чертежам, а в том — как восстановили! И это при том, что деньги на возрождение святыни поступали не только от меценатов, а и от простых одесситов, жертвующих на благое дело последние копейки.

Второй позорный момент ситуации — вселенский вой нацистов, внезапно, после 23 июля, проникнувшихся к собору. Хотя ранее, на протяжении девяти лет, поносили его последними словами, на которые не способны даже воинствующие атеисты.

«21 июля 2010 года военный преступник Гундяй проводил сатанинско-гэбэшный ритуал в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, похищенном у одесской общины», — заявлял одесский укро-патриот Владислав Балинский.

Высказывания же еще более радикальных нацистов вроде Ганула и приводить не хочется — они не печатны. И вся эта гоп-компания вместе требовала от мэрии прекратить финансирование собора.

А за полгода до разрушения депутат Гончаренко подал заявление в полицию с требованием отобрать храм у Московского патриархата. После чего было возбуждено уголовное дело, которое, собственно, и поныне находится в процессе расследования. И вдруг «га, любов!».

Казалось бы, самыми адекватными в этой истории должны были оказаться священнослужители, тем более МП, которому пока принадлежит храм. Однако вспомним события ночи 23 июня. Тогда в городе падали жилые дома, музеи, спасатели доставали из-под завалов людей. Но самое первое видео, которое попало в соцсети, принадлежало диакону, пресс-секретарю одесской УПЦ Андрею Пальчуку, который, не боясь пожара и разрушений, носился по храму и стенал «Пропал Преображенский собор!».

Рано утром, не спавшие всю ночь люди пришли спасать собор кто чем мог, даже старики выносили из руин хотя бы по камню. Так и разобрали груды мусора всем миром, раскопали часть икон. И только диакон Пальчук, оперативно раздобыв ящик для пожертвований и, ошиваясь подле него, просил денег на восстановление храма. И люди жертвовали…

Собственно, я уже упоминал об этом спорном персонаже по кличке «веселый дьяк» и «эсбэушный дьяк». Сейчас напишу почему.

Дело в том, что до войны Пальчук активно выступал против украинского нацизма, а недавно, комментируя обстрел Святогорской лавры, намекнул на вину в случившемся ВСУ:

«Святогорскую лавру обстреливают потому, что Вооруженные Силы Украины базируются над монастырем».

Да и Киевскую Лавру диакон защищал, вот только поразительным образом находился при таких воззрениях на свободе, зато паства Пальчука и его почитатели в Интернете неизменным образом попадали в базу СБУ, понимай в застенки.

На днях же паблик «Однажды в Одессе» сообщил и о его заслугах на ниве спасения храма:

«Священника Пальчука застали, когда он покупал iPhone 14 Pro Max в одном из магазинов техники Apple. Его цена составляет примерно 58 тысяч гривен.

В ответ на обвинения Пальчук записал видеообращение, в котором рассказал, что айфон купил исключительно для того, чтобы записывать качественные видео для сбора денег больным людям. Пальчук прославился благодаря стриму внутри поврежденного собора. На следующий день после прилета он уже собирал пожертвования на Соборке, видимо насобирал. Все по классике: кадило крутится, копейка мутится».

Да, а собор-то восстановил?..

Остается только догадываться, что купят себе не обирающие верующих бабушек-старушек «веселые дьяки», а фигуры помасштабнее — мэр, губернатор и т. п., ведь их «ящик для пожертвований» и подавно простирается на весь мир.

Только восстанавливать храм им невыгодно. Чем больше разрушений, тем шире карман. И, ну да, а виновата Россия.