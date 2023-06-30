Лжеволонтеры и мошенники сильно усложнили работу волонтёров настоящих – крымское ТВ

Лжеволонтеры и мошенники, присваивающие собранные для передовой средства, существенно усложнили работу настоящим помощникам бойцов в тылу.

Об этом в эфире ток-шоу на «Крым 24» рассказали волонтёры и соорганизаторы telegram-канала «Группировка С» Артём Дордуков и Валерий Заводской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор постоянно слышим, платят ли нам за это, раз мы этим занимаемся или нет. Много людей, которые сейчас ещё в связи с тем, что всплывает в информационной сфере, что где-то обманывают, где-то что-то собирают не делают, не доверяют. У волонтёров из-за этих людей очень много проблем, и когда мы пытаемся какой-то сбор сделать, то есть каналы, которые нам помогают. Огромное им спасибо, без их поддержки было бы очень и очень тяжелее», – отметил Дордуков.

Средства нужны не только для ремонта и покупки автомобилей, но и для закупки запчастей по заявкам с передовой.

«У нас много заявок появилось по запчастям. Понятно, что все мы покрыть не можем, это нереально в данной ситуации, но стараемся. Недавно возили ребятам запчасти также на медицину, на обычные автомобили, которые у них для своих задач. Нам приходится и в этом участвовать», – добавил Дордуков.

Высокая потребность в транспорте для эвакуации раненных с передовой. Такие машины очень быстро выходят из строя.

«У всех подразделений свои задачи, у каждого свои требования. В основном ребята просят обслужить двигатель, сделать так, чтобы меньше была вероятность поломки. Никаких излишеств нет, была заявка по лебёдкам. Но в основном действительно, просто, ребятам надо срочно и много. В последнее время мы стараемся по медицине больше, потому что очень большие потребности», – уточнил Заводской.

«Вот мы передали автомобиль, на третий день он сгорел. То есть только сняли, показали на канале в телеграме, передали с «Барсом», и сегодня ребята сказали, что все, автомобили уничтожены», – подчеркнул он.