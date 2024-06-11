«Лживая сука» Фон дер Ляйен бросилась в объятия к Зеленскому

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До конца июня Евросоюз начнёт переговоры о приёме Украины в свой состав.

Об этом на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сделала все эти реформы – воюя, активно воюя в войне – это что-то невероятное! Благодарю вас за то, что вы настолько надёжные наши партнёры. Эти реформы и инвестиции мы называем «Ukraine plan», он включает, например, реформу сектора юстиции, антикоррупционные реформы и целый ряд других реформ. И это является базисом для того, чтобы сделать Украину привлекательной площадкой для бизнеса и инвесторов, но и также это подводит Украину ещё ближе к ЕС. Украина выполнила все шаги, которые мы прописали, и поэтому мы верим, что ЕС должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца», – заявила фон дер Ляйен под аплодисменты зала.

«Уважаемый господин Зеленский, Владимир, это первая конференция по восстановлению Украины, которая происходит в самом ЕС, и это то место, к которому принадлежит Украина. Харьков – это Европа! Украина – это Европа! И наш союз – это ваш дом. Слава Украине и пусть живёт Европа!» – продолжила глава ЕК.

После этих слов фон дер Ляйен спустилась в зал, чтобы броситься в объятия сияющему Владимиру Зеленскому и пожать руку канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Лживая и лицемерная сука! Русофобская мразь», – кратко прокомментировала речь Урсулы журналистка из Одессы Юлия Витязева.