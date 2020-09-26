Лживая Украина

26.09.2020, Донецк, Алексей Муратов

Забавно наблюдать за тем, как постмайданная Украина, которая превратилась в обитель лжи, отождествляет себя с «территорией правды». Президент Украины Владимир Зеленский заговорил на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о великом – создании в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. По мнению «честного» Зе-президента, дезинформация и фейковые новости могут влиять на мировые рынки и ход выборов в разных странах. Видимо, судит по ситуации с лживыми масс-медиа на Украине.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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…Складывается впечатление, что кто-то по ошибке дал пану Зе текст, который предназначался для его дублера, выступающего в юмористическом шоу. Потому как страна, которая стала эпицентром фейка, не может с ним бороться – правдорубы перевелись.

Да и трагичный пример громких убийств докапывающихся до истины Георгия Гонгадзе и Олеся Бузины, еще долго будет пугать журналистов. Поэтому репортеры сегодня работают в украинском медиаполе по принципу: «Хочешь жить, пляши под дудку управляемых Западом политиков и нагло ври».

Обострила всецельный медиаобман на Украине война в Донбассе, которую развязала украинская хунта. Стоит отметить, что к военной кампании приложила руку и «незалежная» четвертая власть, которая разжигала среди украинцев чувство вражды, расового превосходства и русофобию.

Информация об обстрелах народных республик, гибели мирных граждан и разрушениях городов по сей день с «голубых экранов» Украины подается под видом «сами себя обстреляли, взорвались кондиционеры».

Именно украинские СМИ нередко позволяют себе злорадство на тему погибших донбассовцев. Удивительным образом обозреватели «незалежной» вещают откровенную ложь о Донбассе, в котором за седьмой год войны ни разу не были.

Безусловно, всему есть предел. Со временем жители Украины стали понимать, что преступные политики и пляшущие под их дудку представители средств массовой информации нагло врут. Благодаря сетевым ресурсам Донецкой Народной Республики правда начала побеждать. И украинцы всё чаще смотрят и читают в Интернете именно донбасские новости.

Говоря об инициативе Зеленского о превращении «незалежной» в столицу честности и мира, хочется ему напомнить о неуправляемых радикалах. Ведь без этих «товарищей» в современной «державе» не обходится ни одно мероприятие.

Чего только стоят регулярные разгромы националистами цыганских таборов, дипведомств, банков и других организаций.

Если на Украине все-таки создадут международный офис по противодействию дезинформации и пропаганде, не мудрено, что агрессивные ура-патриоты разберут его по кирпичикам. И не дай Бог, чтобы в «демократичной стране» повторилась Одесская Хатынь…

Думаю, что Зеленскому пора перестать играть роль волка в овечьей шкуре. И, прежде чем выступать с инициативой борьбы за правду, украинскому президенту нужно прекратить войну в Донбассе, сделать честными собственные СМИ и усмирить националистов.