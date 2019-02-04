Лживые майданщики валят всю вину на Порошенко

04.02.2019, Киев, Игорь Петров

Представители ныне конкурирующих сортов майданных партий сегодня на заседании согласительного совета Верховной Рады попытались свалить на Петра Порошенко продолжающееся пятый год после государственного переворота обнищание населения Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на заявления правительства о якобы росте экономических показателей ситуация и дальше продолжает ухудшаться. Уровень задолженности населения по услугам ЖКХ – самый высокий за всю историю современной Украины, около 55 млрд грн состоянием на декабрь. На юге страны задолженность у 50% домохозяйств. Скажите мне, что это – не приговор правительству», – сказал депутат Роман Семенуха («Самопомощь»).

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К хору радеющих за народ, конечно же, присоединилась и Юлия Тимошенко.

«Я много чего в своей политической жизни видела, но то, до какого состояния сейчас доведены люди, я не видела никогда в своей жизни. Люди приходят на встречи с платежками, с выписками по пенсиям и спрашивают: как можно делать так, чтобы начисления по платежкам были больше, чем пенсия? За что жить, за что есть?

Лживые обещания правительства были в том, что цена на газ и тепло повысится на 23%. Но я держу в руках платежки, где в два раза больше требуют платить за тепло, горячую воду. Это – плановое уничтожение украинской нации. Плановое. Замороженные пенсии и зарплаты, заоблачные платежки.

Что еще больше пугает – с 1 мая президент запланировал на 16%, до конца года – еще на 25%», – сказала Тимошенко.

По ее словам, в результате политики правительства население Украины стремительно сокращается.

«Я за все годы независимости не помню, чтобы люди были доведены до такой крайней степени бедности, чтобы смертность превышала рождаемость почти вдвое. Это значит, что каждый год мы теряем приблизительно 200 тысяч украинцев. Это – средний город. То есть вследствие всех реформ, которые были проведены, Украина каждый день теряет маленький город», – сказала Тимошенко.

Напомним, что Россия в 2013 году предлагала Украине присоединиться к Таможенному союзу, получить многомиллиардные кредиты и льготные условия поставки газа. Вместо этого в Киеве был организован государственный переворот, который впоследствии привел к потере Крыма и началу гражданской войны.