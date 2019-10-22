Лживые украинские СМИ теряют популярность

22.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В 2019 году жители Украины стали намного меньше верить традиционным СМИ, доверие к которым упало на 11% в сравнении с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют результаты исследований американской организации «USAID-Internews», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Социологи отмечают, что в 2019 году эстафету популярности начали перехватывать онлайн-медиа и социальные сети, которые используют для получения новостей 59% респондентов.

«С 2012 года социальные сети опередили телевидение как источник новостей, и сейчас мы видим – 68% занимают социальные сети, как источник новостей, и 66% – телевидение. В прошлом году телевидение имело 77%, а социальные сети – 53%… Если брать в абсолютных числах, то социальные сети занимают большую часть, чем телевидение. Это новая находка за последние 7 лет», – рассказала заместитель директора проекта Internews в Украине Оксана Майдан.

В целом эксперт констатировала рекордное падение доверия жителей страны к украинскому телевидению, ради и печатным СМИ, как в общенациональном, так и в региональном масштабе.

«Национальное телевидение потеряло 12% – от 61% в 2018 году до 49% в 2019. Доверие к национальному радио упало на 17% – от 39% в прошлом году до 22% в этом году. К национальным печатным СМИ доверие упало на 14% – 33% до 19% в этом году. И национальные интернет-медиа потеряли меньше всего – 7%, от 58% до 51% в этом году. Приблизительно такой же тренд наблюдается и в региональных медиа», – резюмировала Майдан.