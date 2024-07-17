«Лжёте и воруете миллиардами!» – грантоеды-соросята набросились на банду Зеленского

Вадим Москаленко.  
17.07.2024 23:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Украина


Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о финансовой помощи беженцам, однако «забыл» выделить на него деньги, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас около 4 миллионов украинцев, которые полностью или частично потеряли жилье. Пока украинское государство смогло предоставить средства лишь 60 тысячам украинцев – это очень-очень мало. Поэтому законопроект предусматривает проведение инвентаризации и обследования объектов недвижимости, которые могут быть использованы для проживания внутренне перемещенных лиц. Речь идет об объектах государственной формы собственности, коммунальной формы собственности, а также с согласия частного собственника», – пояснил представляющий документ депутат Фролов.

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Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о финансовой помощи беженцам, однако «забыл» выделить...

С резкой критикой выступила депутат от фракции грантоедов-соросят «Голос» Юлия Клименко, отметившая, что за красивыми лозунгами о помощи беженцам кроется циничная ложь.


«Мы поддерживаем этот популистский законопроект. А знаете, почему он популистский? Потому что под него нет денег, и нет бюджета.

Когда мы с вами принимали «Закон о компенсации», было много правок о том, что должны компенсацию, прежде всего, получить наименее защищенные категории граждан, у кого была одна квартира в Мариуполе, и у них больше ничего не было. Вместо этого у нас сейчас миллиарды бюджета раздерибанены на Пущу-Водицу, коттеджи по тысячу метров и на другие коттеджные городки.

А люди, которые должны были получить, ничего не получили. Чистейшей воды популизм, предусматривайте это в бюджете, и тогда будет для всех компенсация», – возмутилась она.

Тем не менее, в ходе голосования документ поддержали 290 депутатов из необходимых 226. Законопроект был принят в первом чтении.

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