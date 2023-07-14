«Мачо, воюющий чужим оружием на чужие деньги» – киевский политолог о Зеленском

Анатолий Лапин.  
14.07.2023 15:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


На своем недавнем выступлении на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский выступал в роли наглеца, но его слова были ориентированы на внутреннюю аудиторию, а не европейских лидеров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила политолог Лидия Смола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На своем недавнем выступлении на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский выступал в роли...

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По словам Смолы, не стоит забывать, что по факту Украина воюет не своим оружием и тратит чужие деньги.

«Много вещей, которые президент говорил на саммите, имели больше аудиторию внутреннюю, украинского электората. Потому что такое наглое поведение, знаете, мачо в политике, она не очень коррелируется с принятыми правилами, которые существуют», – считает эксперт.

«Президент Зеленский избрал такую формулу: «Мы защищаем весь мир». Но это вопрос, на самом деле, что Россия могла бы двигаться и в страны Балтии, или Польши. Но он почему-то избегает вспоминать две очень важные вещи, о которых должны помнить и украинцы – что Украина воюет чужим оружием, то есть мы абсолютно зависимы от оружия, которое нам поставляют, и Украина воюет за чужие деньги.

Я посмотрела данные, которые есть по предоставлению помощи – порядка 200 миллиардов долларов Украина получила помощи на поддержку страны, чтобы она не свалилась в дефолт, и поддержку армии», – заявила Смола.

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