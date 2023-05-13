«Маємо те, що маємо»: Пригожина обвинили в помощи ЦИПсО

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Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин продолжил озвучивать резкую критику в адрес Минобороны – по его словам, пока «музыканты» с кровопролитными боями и, не имея нужного количества боеприпасов, выдавливают ВСУ с последнего плацдарма в Артемовске (Бахмуте), прикрывающие фланги части Минобороны не справляются с задачей и отступают, создавая угрозу окружения противником уже самих «вагнеровцев».

Накал страстей достиг кульминации в ночь с четверга на пятницу, когда в телеграм-каналах пошли сведения об украинских танковых колоннах в направлении Белгородской области, а близкие к ЧВК военкоры начали сообщать об угрожающей ситуации на фронте в Бахмуте и успешном контрнаступлении ВСУ. Они опубликовали карты с оставленными позициями на флангах «музыкантов». «Драпающие войска», – так охарактеризовал происходящее сам Пригожин. «Гасить» информационный пожар пришлось руководству чеченского спецназа «Ахмат», которое назвало обстановку контролируемой. Минобороны на следующий день в сводке косвенно подтвердило локальный успех украинской стороны под Артемовском, заявив о передислокации на более выгодные рубежи.

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Политолог с Украины Василий Стоякин объясняет, почему сейчас итог сражения за Бахмут так важен и для Киева, и для Москвы.

«С украинской стороны логика Зеленского состоит в том, что после прошлогодних наступлений Украина уже больше не будет терять города, а будет только «освобождать территории». Потому он бросает всё новые и новые силы на удержание города. Даже при том, что в прошлом году, например, это мешало начать наступление… С российской стороны логика состоит в том, что после прошлогодних «жестов доброй воли и «перегруппировок» мы можем наступать и брать города… Т.е., битва эта имеет политико-идеологический характер с обеих сторон», – указывает Стоякин.

Военкор Александр Яремчук описывает, в чём заключается угроза отступления российских военных, прикрывавших фланги ЧВК «Вагнера».

«Подразделения ВС РФ утратили тактические высоты и отошли в направлении Берховского водохранилища, которое находится в низине. Опорный пункт ВСУ, проходивший через трассу Бахмут — Часов Яр, которые сначала заняли «вагнера», а потом утратили военные, находился на высоте 190 метров. Берег Берховского водохранилища, к которому отошли подразделения ВС РФ — на 110 метрах. Итого перепад — 80 метров. Таким образом, ВСУ сейчас находятся в выгодном тактическом положении, что позволяет им вести разведку и эффективно применять любые виды вооружения», – пишет фронтовой корреспондент.

Политолог Сергей Марков предостерегает:

«Ситуация там серьезно изменилась, потому что резко уменьшился огневой контроль армии России над дорогой Часов Яр – Бахмут. То есть сейчас снабжение ВСУ в Бахмуте идет очень тяжело по полям. А теперь будет снабжаться по дороге Часов Яр- Бахмут».

Политолог Владимир Лепехин допускает, что «музыкантам» угрожает окружение из-за интриг в Москве.

«Артёмовск становится моментом истины для основных кремлёвских группировок. Вопрос сегодня, стоит так: сдадут ли Пригожина и «Вагнер» врагу, или не сдадут? В чем выразится сдача Пригожина, если таковая произойдёт? Сдача нашими военными Артемовска будет равносильна сдаче Пригожина и как главы ЧВК, и как политика… Последствия этого могут стать трагическими не только для СВО, но и для России в целом. Разборки с критиками Минобороны должны происходить, как я полагаю, не такой ценой», – комментирует Лепехин.

Причиной неудач под Бахмутом могут быть не интриги, а банальный «расслабон» в Москве, допускает бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова.

«Праздничная неделя. Москве не до того, что там на фронте. Шашлыки стынут. Какое наступление, какой прорыв. Баня топится же и пусть весь мир подождет… Я помню, когда наших журналистов в 2014 году «Правый сектор» взял в плен, и мы обзванивали все наши ведомства, правозащитные организации. Нам отвечали: «Ребят, ну выходные, давайте после». «Настюш, в понедельник перезвони, я на даче». А пацанов наших Рамзан вытащил».

Впрочем, на этот раз чеченские бойцы как раз призывают ситуацию не драматизировать. Командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову пришлось выступать со специальным заявлением.

«Нахожусь на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. Ничего сверхъестественного на данном этапе на передовой не происходит! Да, в Артемовском направлении противник в течение двух суток предпринимал попытки выдавить наши подразделения. Успеха противник не достиг. Наши бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед, что свидетельствует о том, что противник не добился каких-либо результатов… Враг массированно закидывает и технику, и живую силу к Артемовску. Наши силы (ЧВК «Вагнер» и подразделения МО РФ) перемалывают противника успешно. Враг понес серьёзные потери. Переброска противником своих сил и средств также наблюдается и в остальных направлениях. Мы так же уничтожили большое количество врага… В прошлом году была трагедия в связи с выделением Украине РСЗО «Хаймарс». Ну, дали им их. Потом наблюдаем выделение иных военных средств. Но давайте посмотрим правде в глаза: не могут дать Украине такого количества ракет, которое могло бы поменять исход войны. Да, враг получит n-количество ракет, и он ударит по определенным участкам. Но мы то тоже не кукурузу охраняем. Мы к этому готовились и готовы!» – заверил Алаудинов.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов выступил с предостережением в адрес Пригожина и его пула военкоров.

«Российские военкоры, включая самых заслуженных, дружно выполняли работу ЦИПСО. Они в течение нескольких часов умело и синхронно провоцировали панику среди российских войск и населения. Встали, так сказать, не только под знамена Украины, но и под штандарт Пригожина. Вообще-то такое поведение может трактоваться как измена Родине, что оформлено в виде отдельной статьи Уголовного кодекса РФ. Это так, на заметку. Ночь и утро никаких существенных изменений на фронте не принесли, обещанные военкорами натовские танки не ворвались на территорию Белгородской области. Военкоры начали путано оправдываться. Поздно оправдываться, ребята. Полномасштабного «наступа» ВСУ не случилось, однако полномасштабную антироссийскую информационную операцию вы провели успешно. ЦИПСО такие операции делает гораздо хуже. Пригожин тоже потирает руки, так как военкоры сработали и на персонажа, который давно заврался, а сейчас уже перешел к оскорблениям первых лиц государства. Да, про статью УК – совсем не шутка. Государство уже скоро поймет, что играющие на стороне врага военкоры, которые в любой момент могут своими фейками уронить моральный дух бойцов на фронте, стране и армии не нужны», – грозит Скурлатов.

С резким комментарием выступил и военный обозреватель Владислав Шурыгин.

«Я крайне редко и очень осторожно комментирую историю противостояния руководителя ЧВК Евгения Пригожина и руководства Министерства Обороны, считая её чрезвычайно вредной для нашего общего дела. Но то, что происходит в последние дни, заставляет меня, что называется, прервать обет молчания. Я считаю, что в сложившейся ситуации, когда противник готовится к большому наступлению и постоянно прощупывает линию фронта локальными ударами, каждое слово, неосторожно вброшенное в информационное пространство, имеет критическую цену. И вся та истерика, которая охватила многие информационные ресурсы в последнее дни, наносит огромный вред общему делу. Фактически, то, что делает сейчас Пригожин, при всём моём к нему уважении, является разгоном паники. И это должно быть пресечено на всех уровнях!» – написал Шурыгин в своем блоге.

А вот политолог Алексей Чадаев, после начала СВО курирующий волонтерский проект поставок дронов для армии, допускает, что армейские подразделения на флангах могли отступить по причине нехватки снарядов, которые были переданы ЧВК «Вагнер» после настоятельных требований Пригожина.

«Про актуальное — про Пригожина. Я не имею никаких особых инсайдов, просто неплохо представляю себе общую логику, «как у нас что работает». Никаких чудо-складов, где пылились горы снарядов, которые злые бюрократы в погонах из чистой вредности не отгружали Пригожину, конечно же, не было. Поэтому, когда с самого верха таки поступила команда «дать снарядов вагнерАм», единственный способ её выполнить состоял в том, чтобы раскулачить соседние подразделения, которые и так не то чтоб жировали по части БК. Последствия, что называется, воспоследствовали», – написал Чадаев.

Он призвал «не «строить свою Россию», а делать сильнее ту, которая есть — без каких-либо, впрочем, иллюзий и самообмана на её счёт».

«Маємо те, що маємо», – напомнил Чадаев известное высказывание ныне покойного Кравчука.