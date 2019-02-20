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20.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Киев, Местная власть, Украина
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Мафия Кличко готовится к ограблению киевлян

Киевские муниципальные власти будут гораздо худшими «монополистом» теплового хозяйства Киева, чем компания ДТЭК, которой оно принадлежало раньше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у нас полная монополия КГГА на «Киевтеплокоммунэнерго», над тарифообразованием, на расходной частью, над денежным потоком, над кадровыми назначениями. Эта монополия будет еще хуже, чем во времена компании ДТЭК. Запомните: коммунальная киевская мафия будет намного жестче грабить киевлян, чем это делали до нее. Потому что предыдущая компания заботилась о своей репутации, она понимала, что им тут работать. Эти уже ни о чем не заботятся», – сказал Кучеренко.

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