Мафия Кличко готовится к ограблению киевлян

20.02.2019, Киев, Игорь Петров

Киевские муниципальные власти будут гораздо худшими «монополистом» теплового хозяйства Киева, чем компания ДТЭК, которой оно принадлежало раньше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня у нас полная монополия КГГА на «Киевтеплокоммунэнерго», над тарифообразованием, на расходной частью, над денежным потоком, над кадровыми назначениями. Эта монополия будет еще хуже, чем во времена компании ДТЭК. Запомните: коммунальная киевская мафия будет намного жестче грабить киевлян, чем это делали до нее. Потому что предыдущая компания заботилась о своей репутации, она понимала, что им тут работать. Эти уже ни о чем не заботятся», – сказал Кучеренко.