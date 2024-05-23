Мафия львовского мэра наводит страх на украинских депутатов

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Мэр Львова Андрей Садовой и другие украинские топ-чиновники сколотили личные мафиозные группировки, занимаются грабежом и совершенно не боятся следствия. Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Позор и беспрецедентное давление на временную следственную комиссию по защите прав военнослужащих осуществляется со стороны львовской мафии. При поддержке криминалитета по прозвищу «Морда» господина Ломаковича, кума и советника мэра Львова Садового, которому после заседания ВСК было выдано подозрение за растрату 47 миллионов гривен, ими оказывается давление на нашу комиссию [по выявлению фактов коррупции]. Они во главе с Садовым, а также объединившись с руководителем академии Сухопутных войск Ткачуком, жалуются президенту на нашу работу», – сказала Скороход.

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Она пожаловалась, что временная следственная комиссия по выявлению фактов коррупции проделала огромную работу, однако никакой реакции со стороны правоохранителей нет.

«Куча замечаний, куча нарушений, которые нами выявлены, были направлены командованию для решения. Никаких действий не совершается. Все, что делается, это политические расправы. Вместо того, чтобы решать проблемные вопросы, над людьми просто совершают расправы! Мне лично приходят угрозы. Я не знаю, как можно вообще так поступать, ещё и в воюющей стране», – добавила депутат.