«Мафия, оружие и нелегалы» – глава МВД Чехии объяснил, почему Украина стала проблемой для ЕС

Правоохранители стран Евросоюза уже фиксируют участие беженцев с Украины в криминальных схемах, причем, иногда украинская и российская мафия объединяются.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые украинские граждане работают как перевозчики нелегальных мигрантов. Мы также вскрываем определённые связи между украинской и российской мафией в Праге.

Мы должны очень хорошо продумать ситуацию с оружием на Украине после войны, чтобы оружие не оказалось в руках неправильных людей. Потому что в Европе до сих пор повсюду используют оружие, оставшееся после войны на Балканах в девяностых.

В этом плане нам нужна работа с Украиной, общаться не только о помощи, но и о потенциальных рисках», – сказал Ракушан.