МАГАТЭ действует в связке с Киевом, возможны удары по Курской АЭС – учёный-ядерщик
МАГАТЭ способна только высказать озабоченность ударами по Запорожской АЭС, поэтому приглашать инспекторов оценить ущерб от прилета украинского дрона не стоит. В большей опасности сейчас Курская атомная станция, которая находится в 30 км от линии столкновения.
Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» ученый-ядерщик, преподаватель СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не раз видели, как эксперты МАГАТЭ оценивали тот или иной ущерб инфраструктуре АЭС, и никаких чётких выводов, позволяющих международному сотрудничеству изобличить, кто в этом виноват, не было. И в этот раз инспекторы в несколько раз усилят озабоченность, но по факту ничего не будет. Скажут, что обстрелы недопустимы, но не назовут виновника.
И поэтому, с моей точки зрения, допускать их ко всей информации я бы не стал. Как потом эта информация будет использоваться – сложно сказать», – подчеркнул он.
По оценке ученого, попадание БПЛА в градирню ЗАЭС не повлекла ущерба для окружающей среды – станция находится в холодном состоянии. Куда опаснее прилеты по Курской станции.
«На самом деле попытки атаковать Курскую станцию гораздо опаснее, чем атака Запорожской. Потому что Курская АЭС действующая, она работает, функционируют два реактора. И примерно в 30 км от неё проходит линия боевого столкновения. Большая проблема в том, что реакторы не имеют такой крепкой защитной оболочки, как на Запорожской станции. Поэтому обстрелы, боевые действия вблизи несут потенциальную опасность гораздо больше, чем для Запорожской АЭС. И это небольшое расстояние для современной техники.
Я вполне допускаю, что Вооружённые силы Украины рассчитывали дойти до Курчатова, а там действовать по обстоятельствам. В то же время, думаю, что никто не даст ВСУ возможность обстреливать Курскую станцию. Потому что в этом случае будут пройдены все «красные линии», а на Украине есть свои атомные станции», – подытожил Браславский.
Спасибо!
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