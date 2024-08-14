МАГАТЭ действует в связке с Киевом, возможны удары по Курской АЭС – учёный-ядерщик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

МАГАТЭ способна только высказать озабоченность ударами по Запорожской АЭС, поэтому приглашать инспекторов оценить ущерб от прилета украинского дрона не стоит. В большей опасности сейчас Курская атомная станция, которая находится в 30 км от линии столкновения.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» ученый-ядерщик, преподаватель СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы не раз видели, как эксперты МАГАТЭ оценивали тот или иной ущерб инфраструктуре АЭС, и никаких чётких выводов, позволяющих международному сотрудничеству изобличить, кто в этом виноват, не было. И в этот раз инспекторы в несколько раз усилят озабоченность, но по факту ничего не будет. Скажут, что обстрелы недопустимы, но не назовут виновника. И поэтому, с моей точки зрения, допускать их ко всей информации я бы не стал. Как потом эта информация будет использоваться – сложно сказать», – подчеркнул он.

По оценке ученого, попадание БПЛА в градирню ЗАЭС не повлекла ущерба для окружающей среды – станция находится в холодном состоянии. Куда опаснее прилеты по Курской станции.

«На самом деле попытки атаковать Курскую станцию гораздо опаснее, чем атака Запорожской. Потому что Курская АЭС действующая, она работает, функционируют два реактора. И примерно в 30 км от неё проходит линия боевого столкновения. Большая проблема в том, что реакторы не имеют такой крепкой защитной оболочки, как на Запорожской станции. Поэтому обстрелы, боевые действия вблизи несут потенциальную опасность гораздо больше, чем для Запорожской АЭС. И это небольшое расстояние для современной техники. Я вполне допускаю, что Вооружённые силы Украины рассчитывали дойти до Курчатова, а там действовать по обстоятельствам. В то же время, думаю, что никто не даст ВСУ возможность обстреливать Курскую станцию. Потому что в этом случае будут пройдены все «красные линии», а на Украине есть свои атомные станции», – подытожил Браславский.