МАГАТЭ: Парадокс! ЗАЭС управляет Украина под контролем РФ

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Новости Украины

Россия и Украина должны договориться о принципах ненападения и отказа от обстрелов Запорожской АЭС под надзором наблюдателей, которые будут докладывать о соблюдении данных принципов.

Об этом на пресс-конференции в Венском аэропорту заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предложил Совбезу ООН установить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС и провести обсуждение с обеими сторонами – Украиной и Россией. Обе стороны очень важны в этих переговорах. Во-первых, существует проблема бомбардировок и обстрелов. Прямые попадания в реактор и ближайшие объекты, а также в отработанное топливо может иметь серьезные последствия. Однако также нормальную работу станции может подорвать поступление внешнего питания. После того, как это стало серьезной проблемой, мы следим за всеми электростанциями. Сейчас мы не видим никаких критических ситуаций на других АЭС. Мы следим за происходящим, некоторые АЭС находятся достаточно далеко от места военных действий», – заявил Гросси.

Он отметил, что у него нет полномочий заставлять менять передвижения войск обеих сторон и создавать демилитаризованную зону на территории Запорожской АЭС.

«Необходимо не усложнять ситуацию, поэтому мы предложили весьма реалистичные предложения. Необходимо привлечь к участию Украину и Россию. Я действую в рамках моих полномочий. Я не могу никого заставить менять передвижение войск и создавать демилитаризованную зону, это не в моих полномочиях. Участие других организаций от нас не зависят. Необходимо участие Украины и России, необходимо, чтобы они согласились по поводу простых принципов ненападения, отказа от обстрелов АЭС. Это можно сделать очень просто. У нас есть инспекторы и наблюдатели, которые могут сообщать о соблюдении таких принципов. И для этого нам не нужна поддержка, хотя мы бы приветствовали ее, других организаций или совета управляющих. Конечно есть политические аспекты, лидеры обсуждают эту тему. Необходимо обсуждать с обоими президентами процессы политических и дипломатических консультаций, необходимо достичь максимально простого результата: Украина, Россия и МАГАТЭ», – подчеркнул глава миссии.

По его мнению, решения относительно Запорожской АЭС должна принимать Украина, в то же время он отметил, что российская сторона никак не препятствует работе станции.

«Ситуация сложилась парадоксальная. Станцией управляет украинская сторона, однако сейчас она находится под контролем России. Но решения относительно станции должны приниматься украинской стороной. Такова ситуация на данный момент. Мы не видели, чтобы контролирующая сторона как-то вмешивалась в работу станции, однако это может произойти, я говорил об этом в моем докладе и рекомендациях», – заключил Гросси.