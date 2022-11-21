МАГАТЭ развязало руки для новых преступлений Украины

21.11.2022  12:56 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина, Энергетика


Киевский режим возобновил обстрелы Запорожской атомной электростанции. Эксперт считают, что обстрелы имеют политическую подоплеку.

Напомним, что 19 ноября, украинская артиллерия выпустила по ЗАЭС более десятка крупнокалиберных артиллерийских снарядов, а утром ВСУ еще дважды обстреляли территорию станции.

Киевский режим возобновил обстрелы Запорожской атомной электростанции. Эксперт считают, что обстрелы имеют политическую подоплеку....

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Как сообщили в Минобороны РФ, восемь снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками, один — в крышу спецкорпуса № 2.

Подтвердили обстрелы ЗАЭС и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Правда, традиционно он не стал называть виновника.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — заявил Гросси.

Впрочем, военный обозреватель Владислав Шурыгин уверен, что удары по ЗАЭС связаны с документом МАГАТЭ, в котором организация потребовала полного вывода российских войск с территории станции.

«Эта бумага развязала украинским властям руки, и они готовят почву для нового политического скандала. Они начали обстрелы, чтобы потом сказать: «Русские не хотят выполнять решение международной организации МАГАТЭ, подвергая опасности весь мир». Военной целесообразности в таких обстрелах, конечно, нет», – сказал Шурыгин «Известиям».

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