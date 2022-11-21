МАГАТЭ развязало руки для новых преступлений Украины

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Киевский режим возобновил обстрелы Запорожской атомной электростанции. Эксперт считают, что обстрелы имеют политическую подоплеку.

Напомним, что 19 ноября, украинская артиллерия выпустила по ЗАЭС более десятка крупнокалиберных артиллерийских снарядов, а утром ВСУ еще дважды обстреляли территорию станции.

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Как сообщили в Минобороны РФ, восемь снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками, один — в крышу спецкорпуса № 2.

Подтвердили обстрелы ЗАЭС и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Правда, традиционно он не стал называть виновника.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — заявил Гросси.

Впрочем, военный обозреватель Владислав Шурыгин уверен, что удары по ЗАЭС связаны с документом МАГАТЭ, в котором организация потребовала полного вывода российских войск с территории станции.

«Эта бумага развязала украинским властям руки, и они готовят почву для нового политического скандала. Они начали обстрелы, чтобы потом сказать: «Русские не хотят выполнять решение международной организации МАГАТЭ, подвергая опасности весь мир». Военной целесообразности в таких обстрелах, конечно, нет», – сказал Шурыгин «Известиям».