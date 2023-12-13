Магнитогорская ведьма Алёна Элиос обменяет вашу душу на своё финансовое благополучие

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В наше время всё больше людей стремится к различным эзотерическим практикам, и зачастую ищут помощи в интернете. Но что делать, если на пути встречается недобросовестный мастер, готовый обмануть Вас ради своей выгоды?

Одной из таких “мастериц” стала Алёна Элиос, известная также как Алёна Шутемова.

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Ведьма-самозванка

В городе Магнитогорске на Урале деятельностью современной “ведьмы” Алёны Элиос, известной также как Алёна Шутемова, активно занимаются сотни клиентов. Об этом сообщают журналисты портала “Live24” , раскрывая подробности о её “развитии талантов”.

Уже на первый взгляд становится понятно, что Алёна не ограничивается одной лишь ведьмой-ясновидящей – её деятельность занимает более широкий спектр. На странице в социальной сети “Вконтакте” она представляется аналитиком, юристом-фрилансером и кризисологом.

Однако, ее группа “Шпаргалка жизни” и “Астро-Маг клуб ‘К'”, где разносторонняя женщина представляется “астронумеролога” и “ясновидящей и ведьмой”, явно говорят о том, что Алёна сосредоточена на предоставлении услуг в области астрологии, нумерологии, ведовства и ясновидения.

Очевидно, что она открыла для себя новое бизнес-направление и стремится привлечь клиентов своими мистическими способностями. За три года Алёна Элиос сумела создать целый конвейер чудес, притягивая сотни клиентов своим обещанием о предсказании будущего и помощи в решении жизненных проблем.

По стопам Блиновской

Одна из жительниц Магнитогорска согласилась рассказать об неудачном опыте обращения к Элиос. Она утверждает, что обратилась не к ведьме, а к обманщице. Дама приобрела “дешевый” курс, но так и не услышала от “псевдо-ведьмы” ничего, что можно найти на просторах Интернета. На просьбы показать сертификаты и дипломы, Элиос перешла к оскорблениям и отключила телефон.

“Думала в полицию пойти, но смыла особого не вижу. Договора никакие мы не заключали, а деньги вовсе на карту её мужа переводила. Ну вот если вы об Алёне напишите, может хоть меньше людей обманет”, – прокомментировала женщина.

Женщина, также, попытались обратиться к известным уральским астрологам и нумерологам. Вот только услышав, что речь идёт об Алёне Элиос, они категорически отказались давать любые комментарии.

Однако один из экспертов, на условиях анонимности, согласился приоткрыть завесу тайн.

“Кто она и чем раньше занималась, толком никто не знает, потому что ведьмой она себя объявила года три назад. Насколько я знаю, тогда некоторые усомнились в её таланте, так с тех пор она их грязью поливает как может. И им в личку написывает, названивает, и их родственникам, и друзьям, и друзьям родственников”, – рассказал собеседник.

Он также добавил, что большинство ее клиентов приходит к ней за услугами черной магии.

Вирусный “знаток”

Чем же ранее занималась Алёна Элиос? Наглядно демонстрируя удивительный путь магнитогорской ведьмы, на котором тесно переплелись трагедия, комедия, фарс и феноменальная жажда славы и лёгких денег. Удалось выяснить, что недавно, до того, как обнаружить в себе мистические силы, Алёна Элиос была «интернет-экспертом» по медицине и вирусологии. В 2020-2021 годах она активно пропагандировала идеи вреда медицинских масок и “безвредного” COVID-19.

Но успех длился не долго, видеозаписи Алёны Элиос с разоблачениями «масочного заговора» на YouTube оказались заблокированы, администрация платформы сочла видео “распространением недостоверной медицинской информации”.

В 2021 году, полиция оштрафовала “эксперта” по маскам за нарушения противоковидных мер в общественном месте. Однако, на суде женщина оставила свои идеологии, заявив, что маски вредят ее здоровью – якобы маски повышают давление в глазах. Но это не помогло ей оправдаться.

“Шутемова А.В. в судебном заседании вину не признала, пояснила, что действительно находилась в магазине без маски, но по уважительной причине, а именно, по состоянию здоровья, у нее очень низкое зрение и ношение маски создает у нее глазное давление” – рассказали на суде.

После снятия противоковидных мер, Алена перестала быть “экспертом” по медицине.

Необычные увлечения Алены

Инцидент с масками можно было бы списать на нет, однако, это были ее не самые последние увлечения.

В 2017 год будущая ведьма была настолько ярой фанаткой СССР, что требовала вернуть ей советский паспорт и считала себя гражданкой Советского Союза.

“Биометрические паспорта и карты не предлагать, т.к они противоречат моему вероисповеданию, и нарушает мои права и свободы, как Человека согласно Международному праву Человека. И я не пользуюсь карточными услугами ни одного из банков и их не имею”, – написано в жалобе.

Каким конкретно верованиям противоречат банковские карты Алёна Элиос уточнять не стала.

Можно предположить, что дело не в ее вере, а в мирских интересах, в том числе и любовь к большим деньгам. В 2009 году суд Челябинска постановил, что Шутемова должна возместить 330 тысяч рублей “ущерба, причиненного преступлением”, согласно ФССП. По данным ноября текущего года, задолженность все еще “висит” на Шутемовой.

Судебные приставы могли бы взыскать деньги принудительно, но, судя по всему, официальных источников дохода у Алёны Элиос нет, а отсутствие банковских карт не позволяет изъять деньги от неофициального дохода.

Также, изучив информацию, выяснилось, что Алёна Шутемова и Алёна Клюева – это не единственные её «мирские» имена. В 2000-х годах магнитогорская “ведьма” жила и работала по паспорту на имя Елены Викторовны Свешниковой. В соцсетях даже сохранилась старая страница Алёны Элиос на это имя.

А также, в 2007 и 2009 годах Свешникова могла быть дважды осуждена по статье 159 часть 3 УК РФ “Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения”. Поскольку дело было давнее, судебные материалы не оцифрованы и не лежат в открытом доступе, однако имеются иски банков и государственных органов к Алёне Элиос о задолженностях по кредитам. Минимум один из займов оформлен на имя будущего супруга, Евгения Шутемова, сообщается в исках банка.

Суть аферы была проста. Элиос обращалась в банки за потребительскими или автомобильными кредитами. Женщина получала деньги и обратно банку их уже не возвращала. С годами и сменой имени методы заработка Алёны, судя по всему, не изменились. В настоящее время Троицкий городской суд Челябинской области рассматривает иск банка «Хоум Кредит» к Алёне Шутемовой.

Коммунизм за 2500 евро

История Алёны Элиосс попыткой вернуть советский паспорт могла являться фарсом, цель которого скрыть её уголовное прошлое. К сегодняшнему дню убеждения Алёны Элиос в очередной раз претерпели кардинальные изменения. Теперь в соцсетях она массово публикует свои видео с критикой и оскорблениями в адрес Советского Союза.

Столь радикальное изменение идеологических взглядов Алёны Элиос, скорее всего, ей движет обида, поскольку, раньше она работала по собственному призванию, организацией ИСКР/СССР, обладающей признаками финансовой пирамиды и даже секты. Как стало известно, организации планируют возродить СССР, требуя с участников вносить огромные деньги и вербовать новых сторонников.

Поиском новых партнёров занималась Алёна Элиос как минимум в 2018 году. Судя по её рассказу, зарплату в «будущем СССР» ей не платили, но зато обещали 2500 евро за каждого нового партнера. Однако, денег женщина так и не увидела, а ее ролики начали использоваться организацией ИСКР в собственном пиаре.

В ответ на это Алена решила ещё больше поливать грязью своих обидчиков в Интернете. . В открытом доступе имеется подтверждение – иск от представителя ИСКР/СССР Назгуль Джумабековой. Элиос снова признали виновной, обязали удалить все ролики об ИСКР/СССР и оштрафовали.

“Мертвые души” покупаем дорого

Таким образом, стоит быть осторожным перед тем, как обратиться к этой ведьме-самозванке. Как удалось выяснить, Алёна Шутемова далеко не честна в своих намерениях. Она предлагает свои услуги за деньги, но результаты ее “предсказаний” и методы “чудо-исцеления” скорее напоминают шарлатанство, чем настоящие эзотерические практики.

Таким образом, перед тем, как обратиться к мистическому “гуру”, важно проверить информацию о нем, прочитать отзывы, задать вопросы. А главное – помнить, что настоящие маги и ведьмы не ведут коммерческую деятельность, а также не станут обманывать Вас ради собственной выгоды.