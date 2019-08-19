Майдан-2019 в Гонконге. Уроки и выводы

19.08.2019, Москва, Александр Ростовцев

В воскресенье в Гонконге под проливным дождем прошел один из крупнейших митингов за последние несколько недель, сообщает издание The Wall Street Journal. Сотни тысяч манифестантов, одетых в основном во все черное, прошли по одному из самых оживленных торговых районов Гонконга.

В отличие от предыдущих протестов эта акция прошла мирно, ее участники выступали против насилия.

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По информации китайской газеты China Daily со ссылкой на организаторов акции, в митинге принимали участие 476 тысяч человек. Демонстранты несли флаги Китая и Гонконга, пели гимн Китая.

Ещё неделю назад казалось, что беспорядки в Гонконге подошли к опасной черте, за которой последует восстание. Протестующие захватили международный аэропорт, перекрыли доступ прибывающим в город, взяли в заложники журналиста.

В общем, ситуация перестала быть томной и угрожала вылиться в майданную бойню по украинскому сценарию в наиболее горячей её фазе.

В прошлые выходные китайское руководство было вынуждено перебросить поближе к Гонконгу армейские части на грузовиках и бронемашинах, хотя «гражданские активисты» при поддержке западной прессы стали раздувать из прибытия китайских военных «Тяньаньмэнь 2.0» с заламыванием рук и пеной изо рта.

Прекрасно зная суровую репутацию китайской армии во внутренних разборках, широкая демократическая общественность, привыкшая к корректной реакции полиции на их бесчинства, возмущённо залопотала, зашамкала, загугукала: «Это нечестно! Мы так не договаривались! Нельзя так бесчеловечно срывать народный протест!»

Прибытие военных в Гонконг дало положительные результаты: захватившие аэропорт и заложников экстремисты были частично арестованы, частично разогнаны получившей подкрепление полицией, а главная воздушная гавань разблокирована и снова стала принимать и отправлять пассажирские рейсы.

Поводом для массовых акций протеста стали поправки в закон об экстрадиции. Гонконг (Сянган) вернулся в состав КНР в 1997 году после 150 лет пребывания в статусе заморской территории Великобритании. Подписывая акт приёма-передачи города, китайские власти гарантировали Гонконгу широкую автономию и самоуправление под лозунгом «Одна страна – две системы» сроком на 50 лет.

Жизнь, однако, вносит свои коррективы, так что в Пекине решили внести некоторые поправки в правовые отношения с особой территорией, приняв закон об экстрадиции, позволяющий перемещать осужденных гонконгцев в китайские исправительные заведения.

Жители города, напуганные слухами о расстрелах, пытках и нарушениях прав человека в тюрьмах Большого Китая, вышли на улицы. Вернее, эти слухи были всего лишь затравкой для начала массовых акций протестов в Гонконге. Ибо чем дальше разгорались митинги, тем громче и отчётливее в рядах протестующих стали звучать требования о возвращении города под юрисдикцию Лондона, тем чаще и гуще стали извлекаться флаги британского Гонконга, Великобритании и США.

Вскоре демонстранты перешли от ненасильственных мер к прямому насилию не только против полиции (к слову, действовавшей достаточно мягко), но и в отношении гражданских лиц. В частности, раздухарившиеся в жарких июльских антиправительственных выступлениях толпа плазменных активистов захватила здание мэрии Гонконга и вынудила местные власти аннулировать поправки к закону об экстрадиции.

Подобно украинским майдаунам, майдауны Гонконга сделали всё, чтобы опорочить и извратить декларируемые ими идеалы, перейдя грань закона и морали.

От майдаунов не отставали и их западные кураторы. И дело не только в бесчисленных политических заявлениях и требованиях западных элит в поддержку митингующих, вплоть до встреч западных дипломатов с лидерами протестов по украинским лекалам. Не хватало только раздачи печенюшек из мешка бабушки Нуланд.

На фоне обострения политической ситуации в Гонконг «чисто поглядеть на минуточку» попытались зайти два корабля Тихоокеанского флота ВМС США – ракетный крейсер Lake Erie и десантный корабль Green Bay. К вящему неудовольствию американцев и майдаунов кораблики в порт Гонконга не пустили.

Всё вместе это позволило Пекину обоснованно обвинить Запад во вмешательстве во внутренние дела КНР.

Спад протестной истерии, использование символики и гимна КНР манифестантами в Гонконге говорит о том, что лидерам беспорядков спущена новая методичка, поскольку западные кураторы не на шутку обеспокоены тем, как быстро и эффективно в течение последней недели китайские полицейские при поддержке военных спеленали особо буйных.

А, как метко заметил бард, «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков».

Наблюдатели полагают, что штурм и удержание аэропорта стали последним всхлипом силовой фазы акции «Гонконг – цэ Великобритания» пошедших ва-банк организаторов беспорядков, дорвавшихся до склада с полицейской амуницией. Во вторник, после очистки здания аэропорта от экстремистов, затейникам пришлось экстренно переобуваться и извлекать наглядную агитацию «Гонконг и Китай – цэ Едына Краина!»; организаторы воскресного марша как ни в чём ни бывало заявили о своём миролюбии и переложили ответственность за возможное насилие на руководство полиции.

В общем, уже мало у кого остаются сомнения, что затянувшийся майдан в Гонконге потихоньку сливается. Заметна усталость и замороченность его участников от постоянно меняющихся повесток, переодеваний из розового в чёрное, недостаток финансирования. Всё-таки, разрыв дупы за мелкий прайс на протяжении месяцев в таком дорогом городе как Гонконг, может разорить и истощить кого угодно.

Интересно, что протестутки китайского «порто-франко» своими неадекватыми поступками нажили себе весьма влиятельных врагов. И это не правящие китайские коммунисты в Пекине, а на 100% буржуазные богатые семейные кланы Гонконга. Штурмы и блокирование экстремистами важных объектов для города, избиение людей, захват заложников принесли огромные убытки бизнесу Гонконга. Оценочно – не менее $20 млрд за весь протестный период лета 2019 года. Эксперты прогнозируют, что дальнейшее продолжение беспорядков заставит богатейших «отцов» Гонконга поддержать позицию коммунистического Пекина, поскольку предлагаемые им спокойствие и стабильность способствуют прибыли и процветанию.

Кстати, из Гонконга сообщают, что майдауны, орущие на всех углах о своей любви к городу, яростно гадят и портят городское имущество, «ибо это наносит ущерб пекинскому режиму», что до жути напоминает действия адептов «европейской Украины» в Киеве времён «Евромайдана».

Весьма вероятно, что гонконгский майдан 2019 года вызовет определённые политические последствия, связанные с пересмотром текущего статуса Гонконга, выраженного формулой «Одна страна – две системы». Хорошо заметно, что документ 1997 года, зафиксировавший широкую автономию Гонконга, делает его слабым звеном, способным в один прекрасный момент оборваться и дестабилизировать Китай.

Сторонники крутых мер недоумевают: почему китайские товарищи не наведут в Гонконге порядок танками, как на площади Тяньаньмэнь 30 лет назад. К чему, спрашивают, весь этот гнилой либерализм и терпение в течение месяцев по отношению к раскачивающим страну майданутым?

В самом деле, если бы похожие беспорядки и сепаратистские проявления вспыхнули где-нибудь в Синьцзян-Уйгурском автономном округе или в Тибете, руководство КПК без особых колебаний распорядилось бы ввести туда танки, в течение суток подавившие любые протесты. Гонконг – не то же самое. Особый статус, третья финансовая столица мира и всё такое прочее. В этом городе пекинским политикам приходится избегать грубой силы и рельсово-прямолинейных решений.

Всегда следует помнить, что Китай всё ещё не вернул под свой контроль остров Тайвань. Глядя на Гонконг в составе КНР вот уже 22 года сохраняющий свою самобытность, в среде тайваньских сепаратистов возникли разброд и шатания, сводящиеся к убеждению, что возвращение в состав Поднебесной неизбежно. Раскатанные танками гонкогские майдауны заставят отшатнуться от Китая даже самых убеждённых сторонников объединения китайской нации.

Именно поэтому наиболее крутыми подразделениями, брошенными на разгон и аресты экстремистов, стал аналог китайского СОБРа, противостоящего «триадам» и уличным бандам. Никогда ранее не используемого против акций протеста.

Впрочем, винить в этом мамкины оппозиционеры должны сами себя: протестуй, ори, размахивай флажками, но бросать в полицейских бутылки с горючей смесью, захватывать административные здания, брать заложников и избивать людей – не смей!

Теперь власти Китая получили право говорить о риске распространения терроризма в Гонконге и даже позаимствовать кое-что из опыта США, связанного с комплексом мероприятий, введённых в стране после 11 сентября 2001 года. Такими, как ужесточение режима внутренней безопасности, расширение прав полицейских властей с одновременным ограничением гражданских прав и свобод в слишком вольном городе. За что боролись…