Майдан близится: еще одна противница Лукашенко отправила детей с мужем за границу

24.07.2020, Москва, Елена Острякова

Вероника Цепкало, которая входит в «женский триумвират», возглавивший белорусскую оппозицию Лукашенко, сообщила, что ее муж Валерий с детьми выехал за пределы страны.

Об этом она заявила агентству TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления.

Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала Вероника Цепкало.

Одновременно Валерий Цепкало заявил российскому телеканалу «Дождь», что находится в Москве и намерен дать пресс-конференции в России, Украине, ЕС и США.

Цепкало, бывший директор белорусского Парка высоких технологий (ПВТ), пытался зарегистрироваться как кандидат в президенты, но ЦИК отказала ему из-за недостаточного количества подписей граждан, собранных в его поддержку. В ходе предвыборной кампании обвинения против Цепкало выдвинул турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, фирма которого строила объекты ПВТ и дом его руководителя. Однако наиболее резонансными стали рассказы не о финансовых злоупотреблениях на гособъекте, а рассказы о похождениях Цепкало с проститутками. Было даже вброшено видео, подлинность которого СМИ подвергли сомнению.

После отказа Цепкало в регистрации инициативу политической борьбы перехватила его жена Вероника. Она поддержала домохозяйку Светлану Тихановскую – жену сидящего в СИЗ0 оппозиционного блогера, которую белорусская ЦИК зарегистрировала как кандидата в президенты. Вместе с еще одной женщиной – главой предвыборного штаба еще одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико – Марией Колесниковой они возглавили протестное движение в стране накануне выборов.

«Женский триумвират» воздерживается от призывов к Майдану, однако многие прозападные белорусские оппозиционеры считают его неизбежным. Возможно именно с этим связано решение Цепкало вывезти детей из страны. Ранее то же самое сделала Тихановская.