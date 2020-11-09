Майдан докеров в порту Владивостока дезактивирован после вмешательства «Росатома»

09.11.2020, Москва, Елена Острякова

Конфликт в морском торговом порту Владивостока (ВМТП) исчерпан.

Об этом у себя в «инстаграме» написал губернатор Приморья Олег Кожемяко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У ВМТП появилась новая надёжная управляющая компания – ГК «Росатом». Соответствующее решение было принято накануне на заседании правительственной комиссии РФ в Москве с моим участием. Это положит конец затянувшемуся кризису на крупнейшем предприятии края», – написал Кожемяко.

Губернатор встретился сегодня с первым заместителем гендиректора ГК «Росатом» Кириллом Комаровым.

«Необходимо успокоить людей о том, что никаких перетрясок не будет, никаких преследований. Потому что людей тоже нужно понимать. Их беспокоила своя судьба, свое будущее», – сказал Кожемяко при встрече.

Комаров заверил, что «подписывается под каждым словом». По его словам, «Росатом» ставит задачу не только не снизить, но и нарастить социальные выплаты. Он пообещал, что портом будут управлять только местные кадры из числа старых сотрудников.

Соответствующие соглашения будут подписаны между докерами, профсоюзами, «Росатомом» и правительством Приморья.

Ожидается, что через Владивосток «Росатом» будет отправлять оборудование для строящихся за рубежом АЭС. Корпорация готова проинвестировать в порт $274,5 млн.

Напомним, рабочие ВМТП выступили против увольнения директора Заирбека Юсупова. Владельцы порта из компании FESCO были недовольны социальной политикой старого директора, зато коллектив она полностью устраивала.

5 октября докеры ВМТП забросали касками президента FESCO Аркадия Коростелёва, приехавшего представить нового директора. После этого против рабочих было возбуждено уголовное дело.

16 октября после собрания коллектива инициативная группа заняла кабинет генерального директора порта, чтобы не допустить туда нового директора Романа Кухарука.

3 ноября FESCO пыталась не пускать в порт самых активных рабочих и наняла для этого частное охранное мероприятие, но докеры отбили атаку. Следующим шагом владельцев стало блокирование поставок грузов на предприятие через РЖД.

Несмотря на конфликт, все это время порт продолжал работать и даже вышел на первое место в России по итогам октября.