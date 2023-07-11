Майдан и война. Сербию втягивают в украинский сценарий

Алексей Топоров.  
11.07.2023 12:17
  (Мск) , Белград
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Балканы, Война, Дзен, Косово, Майдан, Политика, Сербия


Запад с одной стороны грозит Белграду  сменой власти в результате майдана, с другой –  войной по украинскому образцу.

Об этом пишет старейшее и ведущее сербское издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад с одной стороны грозит Белграду  сменой власти в результате майдана, с другой – ...

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Указывается, что западные спецслужбы начали серьезную шпионскую войну с целью сменить власть в стране. В частности, сербские спецслужбы отмечают возросшую активность иностранных разведок на территории Сербии в мае и июне этого года.

«Кое-кто с Запада, а также из отечественных прозападных кругов все чаще упоминает некий «сербский майдан» и прочие блага «демократизации Сербии», и хотят опереться в этом на идущие в стране массовые протесты под лозунгом «Сербия против насилия».

Этими акциями протеста граждане изначально хотели выразить свое недовольство трагедиями, постигшими нашу страну в начале мая [массовыми расстрелами, устроенными психопатами в школах], поэтому логично, что зарубежные центры силы заинтересовались  ими, выискивая возможность лить воду на свою мельницу», – пишет «Политика».

С другой стороны, как отмечает издание, используя военный конфликт на Украине, «премьер-министр» Косово Альбин Курти пытается различными провокациями  во что бы то ни стало спровоцировать ответную реакцию Сербии. И тем самым втянуть Белград  в полномасштабную войну с НАТО. Сам  Курти «видит себя в роли маленького балканского Зеленского, которому весь демократический мир помогает против агрессивной Сербии».

«Так мы приходим к сложной ситуации, когда нашей стране угрожает двойной украинский сценарий – с одной стороны, попытки смены власти на улицах и без выборов, по модели, осуществленной в Киеве в 2014 году, и с другой – военный конфликт с огромными человеческими и материальными потерями, как на Украине», – пишет «Политика».

Издание цитирует председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко, которая недавно сообщила, что появляется все больше признаков того, что Запад приступил к активной фазе подготовки почвы для «цветной революции» в Сербии. Она заметила, что трагедия сербского народа, человеческое, родительское горе – два случая стрельбы в Белграде и Младеноваце, когда погибли 19 человек, в основном дети, использовалась как инструмент дестабилизации и средство для создания хаоса.

«Сам факт паразитирования на такой случайности омерзителен и свидетельствует о том, как далеко готов зайти Запад в своем желании растоптать Сербию и наказать ее за проведение независимой политики», — убеждена Матвиенко.

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