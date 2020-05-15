Майдан лишил Украину последних европейских ценностей – киевский адвокат

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что Майдан якобы стоял за «европейские ценности», Украина так и не стала по-настоящему демократическим и правовым государством, в котором соблюдаются права человека.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил киевский адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2014 году на Украине в результате так называемой революции достоинства было установлено, что победило достоинство, и на Украине теперь запанують «европейские ценности». А среди этих ценностей первая – это права человека, его свобода.

И каждый раз, когда я принимал на себя обязанность защищать людей в политических процессах, я пытался остальным доказать, что если вы говорите о ценностях, свободе, равноправии, о возможности доказывать свою невиновность, то это надо делать во всех процессах, в том числе и политических.

И каждый процесс, который я проводил, был сигнализирующим всему обществу о том, что для одних получаются европейские ценности, а для тех, кого с лёгкой руки можно назвать сепаратистом или изменником Родины, этих ценностей не существует.

Это показывает моя пятилетняя практика по таким производствам, когда людям безальтернативные меры пресечения исключительно в виде содержания под стражей, пытки – это просто колоссальная проблема. Почти в каждом производстве пытки, если не физические, то психологические, отсутствие разрешения на свидание с родственниками, близкими, не пропускали передачи», – возмутился он.

Более того, Валентин Рыбак уверен, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация не сильно изменилась, преследования невинных продолжаются и даже инициируются вновь.

«Слава Богу, что с приходом Владимира Зеленского спала некоторая эта политическая составляющая, но она всё ещё существует. И недавняя практика, когда опять правоохранителям, бывшим «беркутовцам», которым на 2014 год было по 20-22 года, предъявляют новые подозрения за действия 15 ноября 2014 года… вот уже двоих я буду защищать. К сожалению, мы не видим резкого изменения политики, как это должно быть в демократическом государстве», – резюмировал адвокат.