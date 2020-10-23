23.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Запад, Конфликт, майдан, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Майдан не пройдёт» – силовики Молдовы отказались подчиняться американским политтехнологам и посольству США


Профсоюз сотрудников силовых органов Молдовы призвал всех действующих и состоящих в резерве соратников «проявить максимальную бдительность» в преддверии президентских выборов 1 ноября.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении профсоюза выражена обеспокоенность публикациями в СМИ о возможном прибытии в Молдову “группы американских специалистов по “цветным революциям”, а также о том, что дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на сторону народа”.

“Если информация соответствует действительности, то это говорит о грубом и недопустимом вмешательстве США во внутренние дела суверенного государства”, – отметил профсоюз, осудивший “данные инициативы со стороны США” и призвавший “прекратить все действия, нацеленные на дестабилизацию внутренней общественно-политической ситуации в Молдове, и способные привести к неконтролируемым последствиям”.

Они предупредили “западные организации и лидеров, которые строят деструктивные планы по отношению к РМ, что в случае необходимости патриотические силы республики сделают всё возможное для защиты государства и сохранения его суверенитета, включая защиту законно избранного президента страны и обеспечение условий для выполнения им своих законных обязанностей”.

Ранее о том, что США готовят цветную революцию в Молдавии в случае победы Игоря Додона на выборах президента заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.


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