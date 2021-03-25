«Майдан невозможно остановить». Наци угрожают Зеленскому вооруженным восстанием

25.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское руководство провалило голосование за закон о легализации оружия и организовало «подставной» штурм Офиса президента из страха перед новым Майданом.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявила экс-боевик «АТО», националистка Юлия Паевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас закон об оружии заваливают, потому что боятся собственного народа, есть страх. Народ будет вооружен и поднимет восстание. То есть, у власти нет доверия к собственному народу.

Более того, я сейчас наблюдаю демонизацию протестных настроений. Я думаю, что эта провокация на Банковой, которая была несколько дней назад – а там была явная провокация – возможно, есть страх перед новым Майданом, и население готовят к тому, что все, кто может выйти на Майдан – не достойны внимания, они варвары», – сказала она.

Однако, по словам Юлии Паевской, майдан невозможно остановить.

«Всё это, может быть, и сработало бы, если бы Майдан не был явлением природы. Потому что его невозможно подготовить, невозможно организовать – он сам собой возникает, когда приходит время», – добавила нацистка.