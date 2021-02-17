Майдан подарил Крым России

17.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В будущем сформировавшиеся исторические и культурные связи между Украиной и Россией будут восстановлены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Комсомольской правде» заявил донецкий политический обозреватель Владимир Корнилов, отвечая на вопрос о приближающейся годовщине победы майданщиков в Киеве.

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«Что дал украинский Майдан России? Крым. С одной стороны, его возвращение объединило огромное количество людей и политических течений. «Русская весна» дала надежду на возрождение России. Появилась вера людей в то, что мы идем в правильном направлении. Но это одновременно и ударило по многим. Сколько у людей родственников, друзей, которые вдруг оказались по разные стороны баррикад. Речь даже не о границах и блокадах, а о том, что вдруг на Украине и в России многие стали воспринимать друг друга как противников», – сказал собеседник издания.

«Я знаю людей, живущих в России, которые пытаются поддерживать связи со своей родней в Полтаве, в Киеве, в Одессе. А в ответ встречают ругательства о них, о стране. И это ввергает в ступор. Это болезненный психологический удар», – добавляет эксперт.

При этом он говорит, что и в России, и на Украине живет фактически один народ, имеющий общую культур и традиции.

«Есть много примеров, когда извечные противники, враги объединялись. Посмотрите на отношения некоторых стран в Европе, которые еще недавно нельзя было бы представить. Чтобы немцы и французы вполне нормально кооперировались и дружили. А уж нам-то на роду это написано. Да, теперь потребуются колоссальные усилия и большой срок, чтобы восстановить эти исторические, культурные связи. Однако разрыв все равно искусственный. И такие разрывы в конечном итоге преодолеваются», – резюмировал Корнилов.