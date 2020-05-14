Майдан породил «зрадофилию и массовый психоз» – украинский философ

14.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Мечтавшие о лучшей жизни украинцы в ходе Майдана и войны в Донбассе привели к власти в своей стране предателей, в результате чего украинский народ вместо золотых гор получил массовый психоз и эпидемию зрадофилии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, украинцы поголовно рвались в бой с Россией, но власть и олигархи оказались негодяями.

«Проблема Украины началась в 2013 году. Мы думали, что тот бунт на Майдане начнёт еврореволюцию или революцию достоинства. И мы получим от этого абсолютно ощутимую выгоду.

Но начатая война показала нам, что усилий необходимо вложить больше. И мы готовы были вкладывать усилия – думаю, и во время войны можно было получить большую выгоду. Потому что была большая пассионарность – люди стояли под военкоматами, они были готовы воевать.

А украинский правящий класс, который тогда ещё был, а потом исчез и превратился в привилегированный – он уже ничем не управлял, было введено внешнее управление, а остались только привилегии.

И что возникло в условиях войны? Люди хотят воевать, добробаты самоорганизовались и готовы помогать, волонтёры готовы предоставлять самые разные услуги. И тут фрустрация – правящий класс отказывается от войны и начинает торговать», – возмутился он.

После предательства нового киевского политикума, по мнению Сергея Дацюка, украинское общество захватила массовая истерия.

«Возникает такое явление, как зрадофилия, которая порождает в обществе массовый психоз – когда любая попытка как-то противодействовать сразу натыкается на эмоциональный ответ, – и «зрада, зрада!». И эти зрадофилы начинают доминировать.

Потом, перед выборами, эта зрадофилия трансформировалась в порохоботство. Это уже было не природное явление, а поддерживалось искусственно – президент вкладывал в телеканалы, финансирование блогов, фабрики ботов, и так далее. И в обществе был раскручен маховик этого психоза. Дело уже дошло до того, что мы не знали, что делать», – страдает одиозный философ.