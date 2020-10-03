«Майдан пошел войной на Россию» – свидомитка получила отпор в ровенской маршрутке
В Ровенской области разгорелся скандал из-за двух пенсионерок, которые в автобусе рассуждали о том, что Украина напала на Россию, и вообще нужно было отдать Москве Луганск, потому что «там наши братья».
Об этом у себя в Facebook рассказала известная своими высказываниями в поддержку украинских боевиков ровенская журналистка Алина Дубровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, «активистка» подслушала разговор пассажиров маршрутки и пришла в ужас от того, как относятся к войне на Донбассе пожилые люди. После словесной перепалки Дубровская сбежала из «сепаратистской» маршрутки, успев сфотографировать обидчиц.
«Ровенская область. Запад Украины. Маршрутка идет в центр Дубно. Пассажирами заполнена полностью, в том числе и стоячими. Едут две бабушки.
– Сволочи, понакрали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы! – говорит та, что сидит.
– А что же ты думаешь: что им жалко было того Луганская отдать? Поэтому наши братья! – соглашается та, что в очках.
Я подумала, что мне послышалось. Начинаю прислушиваться и понимаю, что смолчать не смогу.
Встаю с места, проталкиваюсь сквозь толпу пассажиров, спрашиваю:
– Простите, а вы в Дубне родились?
– А какое твое ср@@е дело?
– А такое. Скажите, так кто на кого напал?
– Украина на Россию. Вот, майдан сделали и пошли войной! – повторяет мне одна из этих двух.
– Вы понимаете, что вы говорите ?! Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!
– А нам пох#й армия! Она наш хлеб жрёт!
Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они на Украине такое и делается, что я и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают по-русски говорить, Путина звать с войсками.
– Надо будет, так и позовем!
С другой стороны сидела женщина помоложе, лет 40. Вставляет свое видение:
– Ты, дура малолетняя, ты жизнь не видела и не знаешь, за что тут говоришь! Рот закрой!
Остальные пассажиры поддакивали этой троице. Кто-то предложил силой высадить такую разумную меня из маршрутки, мол, буду знать тогда, как замечания делать. Вышла сама, предварительно сфотографировав моих оппоненток.
Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно! С Днём пожилых людей, ага!» – написала Дубровская.
Спасибо!
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