Майдан превратил Киев в нацистский берлинский бордель – Бардаш
После майдана стало модно называть Киев «новым Берлином». И, действительно, этот город после 2014 года стал проявлением всего самого худшего и преступного, что связано со столицей Германии.
Об этом в интервью каналу «Tatarka FM» сказал украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«В Украину хлынул европейский шоу-бизнес (с 2014 года – ред.) У нас начинают с этого времени развиваться огромные фестивали, Atlas Weekend, начали ехать со всего мира, Киев начал очень «качаться», везде было в риторике «Киев – новый Берлин».
Полностью с этим согласен во всех метафизических смыслах – то, что сейчас это рассадник этой фашистской, нацистской идеологии. Это и новый, и старый Берлин. Я говорю, потому что новый Берлин последних 20 лет – это берлин техноклубов и наркотиков. Туда ехали со всего мира, всё доступно, прелести женские за 5 евро. И проблема в том, что сейчас Киев превращается уже в старый Берлин», – заявил Бардаш.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.