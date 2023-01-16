Майдан превратил Киев в нацистский берлинский бордель – Бардаш

Владимир Гладков.  
16.01.2023 18:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Культура, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


После майдана стало модно называть Киев «новым Берлином». И, действительно, этот город после 2014 года стал проявлением всего самого худшего и преступного, что связано со столицей Германии.

Об этом в интервью каналу «Tatarka FM» сказал украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После майдана стало модно называть Киев «новым Берлином». И, действительно, этот город после 2014...

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«В Украину хлынул европейский шоу-бизнес (с 2014 года – ред.) У нас начинают с этого времени развиваться огромные фестивали, Atlas Weekend, начали ехать со всего мира, Киев начал очень «качаться», везде было в риторике «Киев – новый Берлин».

Полностью с этим согласен во всех метафизических смыслах – то, что сейчас это рассадник этой фашистской, нацистской идеологии. Это и новый, и старый Берлин. Я говорю, потому что новый Берлин последних 20 лет – это берлин техноклубов и наркотиков. Туда ехали со всего мира, всё доступно, прелести женские за 5 евро. И проблема в том, что сейчас Киев превращается уже в старый Берлин», – заявил Бардаш.

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