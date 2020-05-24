Майдан-профессор рассказал, чем различаются Порошенко и «Зе»

24.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если к экс-президенту Петру Порошенко, как правило, население относилось крайне негативно, в отличие от прикормленного Западом украинского «экспертного сообщества», то в случае с нынешним главой государства Владимиром Зеленским всё обстоит наоборот.

Об этом в эфире «UA: Крым» заявил профессор Киево-Могилянской академии, политолог-майданщик Алексей Гарань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский (на итоговой пресс-конференции, – ред.) много вспоминал Порошенко. Опять же, некорректно, он говорил, что приговоры против Порошенко будут – такое ощущение, что он не вышел из избирательной кампании, что у него это где-то в подкорке на подсознании, почему – не знаю.

Так, как обижали Порошенко в ходе кампании, Зеленского не обижают. У Зеленского комфортная ванна в СМИ в сравнении с Порошено. Но, тем не менее, Зеленский бьёт этим», – заявил Гарань.

«Когда были опросы по Порошенко, население к Порошенко относилось очень критически, а эксперты намного позитивнее, а сейчас ситуация наоборот: общественное мнение к Зеленскому ещё относится позитивно, а эксперты оценивают это очень критически», – рассказал эксперт.