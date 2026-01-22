Майдан стал ярким анти-примером для всего мира – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
22.01.2026 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 258
 
Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина


Госпереворот 2014 года на Украине стал плохим примером для всего мира, на котором остальные страны научились противостоять цветным революциям.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Майдан сыграл свою положительную роль. Это была последняя цветная революция, которая фактически вскрыла все слабые места вот этой теории и практики Джина Шарпа», – сказал Бондаренко.

«И после этого любая попытка провести цветную революцию была обречена уже на провал. Потому что и в Белоруссии, и в Иране, и всюду учились на опыте Украины.

И понимали, каким образом противостоять именно этим цветным революциям», – добавил он.

