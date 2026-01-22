Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госпереворот 2014 года на Украине стал плохим примером для всего мира, на котором остальные страны научились противостоять цветным революциям.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Майдан сыграл свою положительную роль. Это была последняя цветная революция, которая фактически вскрыла все слабые места вот этой теории и практики Джина Шарпа», – сказал Бондаренко.