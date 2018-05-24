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24.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса

Майдан убил Украину


«Жизнь по-новому» при Петре Порошенко – это постоянные танцы на сковородке с кипящим маслом. Такую характеристику четырехлетнему сроку правления Петра Порошенко дал политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, кроме безвизового режима, вымывшего рабочие кадры из страны, ни одно обещание Порошенко не было выполнено.

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«Что касается Вооруженных Сил, то в 13-м году мы, по-моему, были на 19-м месте в мировом рейтинге вооруженных сил. Сегодня мы на 30-м. Поэтому байка про самую мощную армию в Европе не выдерживает никакой критики…

Президент выполнил обещание по безвизу, но все остальное… Да, украинцы стали жить «по-новому», но это жизнь оказалась на сковороде с кипящим пальмовым маслом. Уровень жизни – извините, но чтобы вернуться к тому уровню жизни, который был в 2013-м году, то есть, при Януковиче, ну, лет десять придется, если темпами 3-4% в год…

У нас скоро и вышиванки будут сплошь китайские, потому что свое производство мы убили на корню», – заявил Золотарев.

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