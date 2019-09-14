Майдан угробил транзитный потенциал Украины

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

Евромайдан и конфликт с Россией уничтожили транзитный потенциал Украины, которая могла бы участвовать в транспортных коридорах между РФ и Европой.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Украина в первую очередь интересна для транзитного грузопотока. Если мы посмотрим в глобальном измерении, это направление восток-запад. Именно из Украины довольно удобно доставлять грузы в направлении Европы, если мы говорим о сухопутной транспортировке.

Если мы говорим о той ситуации, которая у нас сложилась с Российской Федерацией с 2014 года, объемы сократились до минимума. И те российские компании, которые еще в 2015, 2016 году использовали украинские порты для экспорта-импорта своей продукции, уже переориентировались на Новороссийск, на новый порт Тамань, который строится сейчас довольно активно.

И вернуть в Украину эти потоки можно будет только в случае нормализации отношений, что, вероятно, произойдет нескоро», – заявил Кава.

Отметим, что в годы, предшествовавшие Евромайдану, в структуре транзита через украинские порты российские грузы занимали более 70 %, свыше 15% было у Казахстана и до 5% у Белоруссии.