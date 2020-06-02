Майдан украинцев ничему не научил – Погребинский

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на уничтоженную промышленность, падение ВВП, безработицу, отток населения и прочие последствия майдана, более половины украинцев всё ещё верят в «светлое европейское будущее».

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ты президент страны и есть сектора, за которые ты отвечаешь – промышленности, науки, которые связаны с проблемами нацбезопасности. «Укроборонпром» – ну, такой сильный, умный тысячу раз, но не гражданин Украины, гражданин другой страны им руководит. Это как? Ты как бы спокойно спишь, всё нормально у тебя? Ты действуешь в соответствии с интересами какой нации? Литовской, американской? Ну уж точно не украинской», – заявил Погребинский.

«Скажите, а где забастовки в таком случае? Значит в «Укроборонпроме» всех устраивает руководство, в наблюдательном совете и так далее. Где забастовки, итальянские забастовки, какие-то активисты? Чтобы вышли и сказали: заберите этого персонажа, дайте нам нового руководителя. Все молчат. Об этом говорит Погребинский, об этом говорят эксперты, а где «Укроборонпром»? Если их не устраивают, почему они молчат?» – спросил телеведущий.

«А может они и не молчат, просто никто не даёт им слова. Кроме того, там есть много людей, которые уже потеряли работу и их нет в «Укроборонпроме», и есть люди, которые сохраняют рабочие места. И, мне кажется, они абсолютно правильно думают, что если они об этом сейчас начнут говорить, и имея всё-таки какое-никакое финансирование их деятельности, они могут потерять свою работу, потому они не рискуют», – объяснил эксперт.

«Кроме того, у нас специфическая ментальность. Народ вышел, потому что была мечта – хотим быть частью семьи европейских народов. Вышли на майдан и завершилось всё тем, чем мы знаем. Падением на треть украинского ВВП, промышленности нет, люди бегут из страны и так далее. И что вы получили в результате?

Беда в том, что никто не хочет делать выводы уже сегодня. Потому что я смотрю на опросы общественного мнения – приблизительно более половины людей считает, что наш путь к ЕС оправданный. Что мы может не сегодня-завтра что-то получим. Никаких выводов нет», – заключил Погребинский.