Майдан в Белграде: Провал оппозиции

13.04.2019, Белград, Ксения Голуб, фото – Иван Секулович

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В субботу вечером в центр Белграда из всей Сербии оппозиция свезла своих сторонников на майдан перед зданием парламента. Акция анонсировалась как самая массовая за последнее время (манифестации противников президента Александра Вучича с каждой неделей становились малочисленнее). В итоге сербским майданщикам не удалось вывести на улицы даже и 10 тысяч сторонников.

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Как и на Украине, в толпе можно было разглядеть кураторов – “сотников”. Женщина в белой кепке – одна из них

По данным телеканала Pink, подтверждённых министром МВД Небойшей Стефановичем, руководители «Союза за Сербию» собрали около 7 тысяч человек. При этом людей свозили автобусами из целого ряда городов: Чачака, Кралево, Крагуеваца и других.

Даже и те, кто пришли на митинг, в скором времени начали расходиться. Возможно, стоять под дождем при довольно прохладной погоде (температура в Белграде не поднималась днем выше 10 градусов) людям показалось неприятным.

Уже через час количество протестующих уменьшилось в два раза.

Как и во время прошлых акций, складывалось впечатление, что многие пришли «потусить» с друзьями, попить пива и чего-либо покрепче. Были в толпе и по-настоящему пьяные люди.

Молодежи в этот раз собралось мало, и большинство их явно из активистов партий. Основную массу митингующих составили люди пред- и пенсионного возраста.

Правда, стоит отметить, что оппозиция в этот раз подготовилась лучше – возможно, удалось выпросить деньги у западных «кукловодов»: рядом со ступенями Скупщины построили импровизированную сцену, возвели большой монитор с трансляцией с митинга, которую обеспечил телеканал N1 (имеет финансирование из американских фондов).

Большое количество фотографов, журналистов и блогеров, аккредитованных в «Союзе», старались выбрать ракурсы получше, чтоб показать массовость протеста. В толпе мелькали белые кепки «кураторов». С флагами и гигантскими красными буквами, складывающимися в слово «ОТСТАВКИ», стояли активисты «Союза».

Под бой барабанов митинг начался с опозданием на полчаса.

В целом риторика протестующих не отличалась оригинальностью: основные требования и в этот раз свелись к необходимости свержения президента Александра Вучича, требований свободы СМИ и обеспечения честных выборов.

Куда интереснее оказались технологические моменты, например, кричалки, которыми «разогревали» толпу. Одна из главных – «Готов jе» – «Ему конец». Лозунг далеко не нов, то же самое кричали и президенту Слободану Милошевичу в 2000 году.

Более того, в толпе мелькали и флаги с символикой движения «Отпор» («Сопротивление»), которое было задействовано Западом еще для свержения Милошевича. Конечно же, не обошлось без флага Евросоюза.

Символика “Отпора”, карикатура с сайта американского “Радио Свобода”. Фото военкора Сергея Белоуса

Вместо кастрюлек – пакеты. Фото Сергея Белоуса

Также была затронута тема Церкви – ранее майданщики подвергли резкой критике Сербского Патриарха Иринея, который отказался поддержать оппозиционные выступления.

Сегодня на митинге было зачитано обращение священника Ненада Илича, в котором было сказано, что «Церковь поддержит народ в борьбе за правду». Интересно, что озвучила петицию его жена. К слову сказать, это – священник из числа «модных», отличающихся «прогрессивными», а, точнее, прозападными взглядами. Илич является отцом популярного блогера, выступающего за оппозицию, – с говорящим псевдонимом «Бабушка Свинья». Сам факт того, что данный религиозный деятель идет против воли и мнения Патриарха, уже говорит о многом.

«Бабушка Свинья» с папой – модным священником

К слову сказать, полиции на ближайших улицах не было – скорее всего, во избежание инцидентов.

Хотя к ним сторонники оппозиции готовились – в толпе были явные провокаторы, у некоторых имелись шлемы и панцири игроков из экипировки для игры в американский футбол.

В самом здании Скупщины дежурили отряды жандармерии и полиции, «чтобы никому в голову больше не пришло поджигать здание Народной Скупщины и воровать картины», – пояснил министр МВД в твиттере.

Но стычек и столкновений пока не было.

После митинга у Скупщины поредевшая толпа митингующих отправилась сначала к правительству, а затем на площадь Славия. Конечной точкой маршрута оппозиции вновь должна стать Скупщина.

“А это – фракция затухшего ранее протеста против городских властей «Не сда(в/д)им Белград», которая поддерживалась активно прозападным грантоедами и финансировалась из НГО”, сообщает военкор Белоус

Во главе колонны протестующих, наряду с лидерами майданщиков был замечен и бывший прозападный президент Сербии Борис Тадич (Именно при Тадиче официальный Белград подписал целый ряд унизительных соглашений с НАТО – альянсом, который всего лишь несколько лет перед этим бомбил страну. Американцам и их союзникам было разрешено использование военной инфраструктуры Сербии).

Выступление оппозиционных вождей ожидается в конце протестной акции.

Президент страны Александр Вучич уже прокомментировал происходящее: «Они не добьются ничего, это только крики», – процитировал президента телеканал N1.