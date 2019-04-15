Майдан в Белграде – шантаж президента Вучича

15.04.2019, Белград, Валентин Филиппов

Майдан в Сербии организовывается Западом, как способ шантажа действующего президента Александра Вучича. Лидерами протеста выступают всевозможные либералы, правившие в Сербии после НАТОвского вторжения 1999 года. Они пользуются недовольством населения Сербии, которое связано с половинчатыми решениями власти, избегающей конфронтации с Западом.

О том, что Российской Федерации необходимо занять более чёткую позицию в отношениях с Сербией, где более 60% населения выступают за интеграцию с Россией, а Белграду, в свою очередь, предоставить российским миссиям дипломатический статус, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал глава «Объединенной сербской диаспоры Евразии» Драган Станоевич. До 2014 года он представлял сербскую общину в Киеве, однако был вынужден покинуть Украину после государственного переворота.

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Валентин Филиппов: Драган, здравствуйте. Приветствуем Вас на вашей родной белградской, сербской, югославской земле.

Драган Станоевич: Сербской. Сербской земле. Привет, дорогой друг мой. Приветствую Россию. Приветствую Украину. И все наши славянские народы.

Валентин Филиппов: Вы же прибыли в Белград, практически, из Киева. Правда, с остановкой в Москве на какое-то время. Долгие годы прожили в Киеве. Что за обстановка в Белграде? Не сильно ли там разгулялись НКО западные всякие, грантоеды? Есть такое в Белграде?

Драган Станоевич:Да. Но дело в том, что не просто «прибыл» так спокойно. Я ноги уносил вместе с семьёй из Киева. Вряд ли это назовём «прибыл». Это сейчас уже спокойно. Есть уже шутка, особенно у русских, когда со мной общаются СМИ, говорят: – Драган, где вы ни появляетесь, там майдан. На Украине был – майдан. В Сербию приехал – майдан собирается.

Валентин Филиппов: Спасибо, что в Москве вы были только проездом.

Драган Станоевич: Мне Серёжа Веселовский (ведущий Интернет-канала «Ньюс фронт», – ред.) сказал: – Следующая командировка у тебя в Вашингтон.

На самом деле, ситуация напряжённая, и надо разобраться в ситуации. Недовольство народа в Сербии, действительно, большое. Недовольство кадровыми решениями. Но основные претензии к тому, что выполняется то, что требует Брюссель… Президенту Сербии организовывают протесты – если ты не выполнишь, вот, что тебя ждёт.

Для нас, которые жили и ощущали весь этот майдан, очень просто всё это видно. Для меня – особенно. А народ наивный, он думает, что всё решается на улице, что они на улице выберут своего президента, они на улице выберут решение всех своих проблем, не понимая, что Запад ставит своих президентов, премьеров, и он ставит условия.

Понятно, что решения президента и правительства бывают не очень хорошие и этим пользуются оппозиционные лидеры. А оппозиционные лидеры, это, знаете, как на Украине. Был Янукович и был Порошенко министром экономики, был министром иностранных дел. Да? А потом народ сменяет Януковича, приходит новый лидер, народ кровью облил майдан, и новый лидер – Порошенко. Да?

Вот здесь аналогичная ситуация. Сейчас так называемые «жёлтые», демократы-либерасты и прочие, они возглавляют эти протесты. И они пытаются представить себя какими-то новыми политиками. Опять же, прямо как Порошенко. Как будто не они уничтожали эту страну. Как будто это не они довели эту страну до такого. Как будто это не они капитулировали перед Западом, потому что этой страной не управляет никто из сербов, эта страна имеет внешнее управление, к сожалению. И делали это всё после 2000 года именно эти «жёлтые». Либерасты и прочие.

И они сейчас выступают, якобы, что вот, этот правитель очень плохой, он продаёт интересы, сдаёт интересы народа и так далее. Вот мы придем, и все поменяется, все станет лучше. Насколько у некоторых людей короткая память!

Большая часть людей недовольна властью, но очень маленькая часть людей поддерживает эти протесты. Но они немного изменили тактику. Для того, чтобы эти протесты получили какую-то поддержку тут включились некоторые патриотические движения, которые ассоциируются с Россией, которые пророссийские.

Я всегда говорил, что это манипуляция. Ведь как можно назвать кого-то пророссийским? Он что, пожертвовал чем-то? Он что, находится в каком-то списке? Он просто выступает и говорит: «Да, мы за Россию», но что он сделал для этого? Нет биографии у этих людей, они просто манипулируют. И самое плохое, я скажу, что есть люди в России, которые приезжают сюда … на Украине ведь тоже так было … поддерживают и одних оппозиционеров, и вторых, и третьих, – и с властью дружили, – то есть, решали свои интересы.

Я вижу, что они просто манипулируют. А народ, который в большинстве про-русский, он теряется. Он говорит: «Вот эти вроде поддерживают власть, а вот эти оппозицию». А Россия, какой месседж нам отправляет?

Получается, что приезжают какие-то люди, их принимают в Думе, они ложно представляются какими-то руководителями тут, их принимает Россия, они там фотографируются и они потом приходят сюда и говорят: «А, вот смотрите, нас поддерживает Россия». И получается заголовок в газете, что будто бы Россия требует отставки министра обороны.

Валентин Филиппов: У меня сложилось впечатление, что на Западе нам вкидывают каких-то агентов, их же не обязательно вкидывают в какие-то проевропейские движения. Если есть запрос, появляется условный Алексей Гончаренко в Одессе. И он на протяжении 10 лет «пророссийский политик». Он ездит в Москву иногда и там с кем-то фотографируется. И 10 лет народ за него голосует, его продвигает. А потом в нужный момент он вскрывается и выясняется, что он бандеровец.

Драган Станоевич: Браво. Точно также приходят российские представители разных организаций, и они дают поддержку оппозиционерам здесь.

Вот я возглавляю Всемирное движение сербской диаспоры, и мы занимаем такую нейтральную позицию, ну не совсем нейтральную, мы критикуем власть и говорим, что необходимо изменить, но мы не враги государства.

Вот те, которые ходят на демонстрации, – понятно, что они работают с Западом, понятно, что они борются за кресло, не за лучшую жизнь сербов. И понятно, что с их приходом отношения с Россией могут только усугубиться, не говоря уже о русофильских или каких-то патриотических настроениях.

Но им это обеспечивается присутствием некоторых людей из России, которыми они прикрываются. С одной стороны, официальная политика «Мы поддерживаем Вучича, мы поддерживаем власть», с другой стороны – приходят люди и они дают месседжи, что поддерживают оппозицию. И народ вводят в заблуждение, и он не понимает, как себя вести в данной ситуации.

Вот я сегодня был на этом протесте, давайте вернемся к протестам.

Валентин Филиппов: Да.

Драган Станоевич: Я, чтобы не получать информации откуда-то, сам пошел на эти протесты, чтобы лично посмотреть, кто выступает. Видно, что там порядок, что организовано все, откуда что снимается, как расставлены камеры, кто чем управляет, кто какую группу водит. И люди, которые выступают на сцене, они не просто прозападные, они не имеют поддержку в народе. И народ, который даже вышел на эти протесты, для Белграда это не много, но и не мало, скажем так.

Но есть гораздо более недовольные, которые не хотят в этом участвовать, потому что понимают, что это подготовка к майдану. Единственная разница в том, что здесь Запад пугает власть этими протестами, что если вы не так сделаете – у вас есть смена. А эти радуются, получают бабки на мероприятия, ну и опять заводят народ в тупиковую ситуацию, когда люди думают, что что-то изменят.

И в итоге получается игра с народом. Они ходят на демонстрации уже несколько месяцев. И ничего не меняется, пришли-ушли, основное требование – дайте нам выход на государственные телеканалы. Им хочется, чтобы народ больше о них узнал, и они подготовились к выборам.

На самом деле они ничего хорошего не принесут, это для меня понятно и для большинства народа. Люди, которые, как я, хотят патриотическую власть, хотят реального улучшения для страны, но у нас нет ресурса, нет медийной поддержки.

Естественно, если ты не работаешь в качестве западной агентуры, тебя режут на всех полях. Единственная надежда у нас на поддержку из России, но из России тоже разные месседжи.

Валентин Филиппов: Бездействие России, наверное, в данном случае большое значение имеет. Нет же альтернативы.

Драган Станоевич: Есть потребность, думаю, что больше чем у 60%. Люди не хотят из-за ошибок власти поддерживать власть, но тем более не хотят вернуть предыдущую власть, которая все это начала. Они хотят что-то третье, альтернативное.

Мы пытаемся, у нас есть некоторые патриотические движения, движение «Род», мы хотим интеграции максимальной с Россией, мы хотим улучшения жизни. У нас в движении есть люди, которые топ-менеджеры мировых компаний, экономисты, адвокаты, юристы, люди которые доказали в других странах свои качества.

Почему я акцентирую на нас, на диаспоре? Вы знаете, что сербов около 7 миллионов, а диаспоры около 5 миллионов сербов. И с каждым годом более 60 000 выселяется. Буквально через несколько лет больше сербов будет за границей, чем в самой стране.

Валентин Филиппов: Ну, то есть, Сербия станет офисом, как говорят армяне.

Драган Станоевич: И получается, что мы никаких прав не имеем, народ, который уходит, он уходит потому, что здесь себе не может обеспечить ничего. Власть открывает какие-то западные торговые центры, как на Украине. Но на Украине ещё есть какая-то промышленность, которая работает, а здесь закрыли всю промышленность, а открываются шопинг-моллы, в которых реализуется продукция производителей с запада.

Заглушили производителей сербских, вы помните – и обувь, и одежда, и костюмы, сколько всего было югославского, но это все производилось в Сербии, все эти заводы были здесь. Практически все это уничтожено.

Ситуация конечно не хорошая, но думаю, что оппозиция не имеет силы пока. Но вы помните, на майдане вначале было много людей, потом мало осталось, и достаточно было сделать эту инсценировку, и все началось.

И вот здесь я тоже вижу, что оппозиция не имеет силу, нет у них стратегии никакой, но если запад не придавит Вучича, они могут этих собак запустить, чтобы они начали этот переворот.

Валентин Филиппов: Чем грозит переворот? Какие ещё потери может понести Сербия? Может быть, что касается Косово, каких-то ещё дополнительных территорий?

Драган Станоевич: Косово. Смотрите, оппозиция сейчас говорит, что эта власть признает Косово. Но эти же, которые поставили границы Косово, сейчас типа заботятся о Косово. Понятно, что они бы ещё раньше сдали то же самое Косово.

Валентин Филиппов: Я чуть-чуть разобрался, что у вас там происходит, и не сильно радостно это все звучит. Уверен, что, когда людям, выходящим на белградский майдан, тычешь в лицо условным Киевом, они говорят: «У нас все совсем по-другому. Не надо сравнивать. Там фашисты, а у нас за народ».

Драган Станоевич: Есть такое действительно, и многие аналитики даже об этом пишут и даже в России, они пытаются их «отмазать», тех, кто участвует в этих протестах. И понимаете, насколько это идиотизм, когда как бы патриотическое движение, которое вместе с теми, кто антирусские, антисербские, абсолютно прозападные, которые показали свое лицо, и они надеются, что этот один человек, одно движение что-то может изменить или что он самостоятелен в своих решениях или что-то сможет сделать без их согласия. Это просто полный бред. У нас политика – это как болельщики, вот болеем за эту команду. Но так государственная политика не делается, если так делать, можно страну превратить в стадион.

Валентин Филиппов: Хорошо, спасибо. Дай Бог Белграду проскочить

Драган Станоевич: Проскочим.